Xi Jinping a părăsit vineri seară Statele Unite, la capătul unei vizite de trei zile descrisă de gazda sa drept „pozitivă pentru ambele țări”. Nu au fost anunțate decizii concrete, dar Donald Trump s-a întrecut în superlative.

Am obținut „totul”, a spus președintele american, care a adăugat: „va fi bine pentru fermieri, va fi bine pentru toată lumea”. Cei doi lideri au discutat și despre situația Iranului. Donald Trump a dat asigurări, din nou, că Statele Unite se vor descurca foarte bine.

Jurnaliștii americani au transmis din nou imagini de la Casa Albă. Inclusiv echipa postului CNN a primit acces neîngrădit pentru a-l filma pe Trump, în virtutea unui ordin judecătoresc. Iar celelalte mari instituții media care au boicotat administrația în semn de solidaritate cu CNN au filmat momentele principale din ultima zi a vizitei lui Xi Jinping la Washington.

Liderul Chinei și prima doamnă au luat ceaiul cu Donald și Melania Trump, la Casa Albă.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Președintele Trump și cu mine suntem ca doi navigatori care trasează cursul marelui vas al relațiilor dintre China și Statele Unite. Relația noastră va fi una constructivă, caracterizată de stabilitate strategică, întemeiată pe respect, echitate și reciprocitate”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am avut o vizită extraordinară din partea a doi oameni extraordinari. Ne-am bucurat cu adevărat de această întâlnire. Și cred că am făcut progrese remarcabile. Am făcut pași importanți înainte, pozitivi pentru ambele țări”.

Trump l-a numit pe Xi „prieten” și i-a oferit în dar o sculptură cu o acvilă - simbolul național al Statelor Unite. Iar Xi Jinping ar fi anunțat că Beijingul oferă Grădinii Zoologice din Atlanta două exemplare de urs panda gigant.

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Arhivele Naționale de la Washington, unde Trump i-a arătat lui Xi documentele fondatoare ale Statelor Unite: Declarația de Independență, Constituția și Carta Drepturilor.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Facem o comparație. Națiunea noastră are o istorie de 250 de ani, ceea ce este extraordinar și suntem mândri de asta, dar a lor se întinde pe 6.000 de ani”.

Reporter: Ce credeți că ați obținut în cadrul întâlnirii?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Totul. Am avut o întâlnire cu adevărat extraordinară. Bună pentru fermieri, bună pentru toată lumea.”

Reporter: Domnule președinte Trump, ați discutat despre războiul cu Iranul?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Da, am discutat.”

Reporter: V-a oferit ceva concret?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că ne vom descurca foarte bine.”

Președintele chinez a declarat că există posibilitatea să se întâlnească cu Trump de alte două ori până la sfârșitul anului: la summitul APEC din noiembrie, găzduit de China, și la summitul G20 din Florida, în decembrie, informează stirileprotv.ro.

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