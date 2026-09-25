Covor roșu, onoruri militare, avioane de luptă care au survolat Casa Albă și un dineu de stat. Așa l-a primit Donald Trump pe Xi Jinping la Washington. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum comerțul, inteligența artificială, Taiwanul, dar și războaiele din Iran și Ucraina. Liderul de la Beijing a pledat pentru intensificarea dialogului dintre Statele Unite și China, iar președintele american a catalogat întâlnirea cu omologul său ca fiind una „foarte bună”.

În cinstea oaspetelui său, Donald Trump a pregătit o primire spectaculoasă la Casa Albă. Avioane de luptă, inclusiv un bombardier B-2, au survolat Grădina Trandafirilor, unde au fluturat steaguri chineze şi americane.

În timpul turului prin Casa Albă, Donald Trump i-a arătat lui Xi Jinping așa-numita „Alee a președinților”, unde sunt expuse portrete și plăci dedicate foștilor lideri americani. Cei doi au râs când au ajuns în drept cu portretul lui Joe Biden, care în loc de fotografie are afișat un dispozitiv autopen, folosit pentru reproducerea automată a semnăturilor.

„Trump, iar acesta este un autopen pentru semnături.”

Iar în scurta plimbare prin curte, liderul american i-a prezentat omologului său chinez elicopterul prezidențial Marine One.

Seara s-a încheiat cu un dineu de stat organizat în Sala de Est, una dintre cele mai elegante încăperi ale Casei Albe. Sala a fost decorată în roșu, culoare cu o puternică semnificație culturală în China.

Meniul a combinat ingrediente americane cu influențe chinezești. Trump i-a oferit în dar lui Xi Jinping o sculptură personalizată a unui vultur pleșuv.

După discuțiile din Biroul Oval, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că a avut o „întâlnire foarte bună” cu omologul său chinez.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Președintele Xi și cu mine vom continua să colaborăm pentru a construi un viitor mai bun pentru națiunile noastre.”

Xi JINPING, PREȘEDINTELE CHINEI: „Ar trebui să cooperăm cu sinceritate. Interesele Chinei și ale Statelor Unite sunt strâns legate, iar posibilitățile de colaborare sunt numeroase.”

Legat de concluziile discuțiilor, cei doi lideri au anunțat prelungirea armistițiului comercial până în ianuarie, anul viitor. În problema Iranului, președintele chinez a pledat pentru revenirea oficialilor de la Washington și Teheran la masa negocierilor. Cât despre „super-inteligenţa", expresia pe care Trump o foloseşte de câteva zile în loc de „inteligența artificială”, nu a fost anunțat încă un acord major privind reglementarea acestei tehnologii.