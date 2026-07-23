Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că ia serios în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran — inclusiv atacuri care ar fi mai ample decât cele desfășurate în cadrul Operațiunii „Epic Fury”.

Într-un scurt interviu, cel de-al 47-lea președinte al SUA a recunoscut că o astfel de decizie ar avea consecințe și a subliniat că nu a luat încă o hotărâre în acest sens.

Trump nu a stabilit un termen limită pentru luarea deciziei sale. Alți doi oficiali americani au confirmat că nu s-a făcut nicio solicitare și că nu s-au dat noi ordine armatei.

Escaladarea actuală a provocat deja o creștere a prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril. Revenirea la un război total este extrem de nepopulară în SUA.

„Mă gândesc la un atac de amploare. Mai mare decât oricând. Sunt pe punctul de a lua o decizie. Suntem cu toții pregătiți pentru asta”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump a afirmat că Israelul „s-ar alătura în două minute dacă le-aș cere asta”, dar a adăugat că „nu avem nevoie de nimeni” pentru a lansa o nouă operațiune împotriva Iranului. El a mai spus că participarea Israelului la atacuri va avea „consecințe”, sugerând că Iranul va riposta împotriva Israelului.

Trump a afirmat că iranienii „doresc să negocieze”, dar nu sunt pregătiți să încheie un acord în acest moment.

„Încă nu au suferit destul”, a spus el.

Două surse regionale care au cunoștințe despre eforturile de mediere au declarat că conducerea iraniană nu a acceptat ultima propunere prezentată. „Încercăm, dar iranienii nu ne sunt de ajutor”, a spus una dintre surse.

În ultimele 12 zile, Statele Unite și-au intensificat atacurile în încercarea de a opri atacurile iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, Iranul nu a dat dovadă de nicio disponibilitate de a-și schimba cursul — la rândul său, a intensificat atacurile în regiune.

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au început să atace nave saudite în Marea Roșie, agravând tensiunile pe o altă rută crucială de transport al petrolului și destabilizând și mai mult piața energetică mondială.

Liderul american a scris pe contul său de pe Truth Social că, dacă rebelii houthi vor trage din nou asupra navelor din Marea Roșie, „SUA vor considera Iranul responsabil”.

Rebelii houthi, a spus el, sunt o marionetă a Iranului și, prin urmare, „Iranului și, desigur, chiar și mișcării li se vor aplica sancțiuni militare severe”.

În altă ordine de idei, Trump a declarat că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu dorește să participe la priveghiul organizat în memoria regretatului senator Lindsey Graham, care va avea loc săptămâna viitoare la Washington. „Relațiile cu Bibi sunt foarte bune. M-aș întâlni cu el dacă ar fi aici”, a declarat Trump, scrie digi24.ro.