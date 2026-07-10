Decizia lui Donald Trump de a acorda Kievului licență pentru a produce sisteme Patriot pare să fi surprins pe toată lumea, inclusiv pe Volodimir Zelenski. Liderul american a revărsat o mulțime de laude asupra ucrainenilor. În schimb, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat ceea ce a numit atitudinea ambivalentă a Washingtonului, care, pe de o parte, încurajează negocierile de pace, pe de altă parte continuă să asigure Ucrainei sprijin militar.

Daca nu luam in seamă gafa impardonabilă facută de Trump la întâlnirea cu Zelenski...



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Aveți o întrebare pentru președintele Putin?”



Atunci....discuția a fost surprinzător de amicala, diametral opusa celei din februarie 2025, când s-au certat in Biroul Oval. De data aceasta, Trump l-a coplesit cu laude pe Zelenski.



Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „(Zelenski) a făcut o treabă grozavă. E foarte eficient.

În opinia mea, țara ta are un viitor grozav.”

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „O să le cumpărăm și noi dronele. E uimitor, nu-i așa, Marco, ce abilități au să fabrice aceste drone în toiul războiului, le fac în pivnițe, le fac oriunde au un mic adăpost, chiar și dacă n-au. Este o abilitate extraordinară. Cele mai multe țări n-ar fi capabile. Nu au talentul ăsta.”



Si dacă tot a venit vorba de dronele ucrainene, Zelenski a plasat o ironie foarte gustata de jurnalistii prezenti.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Te-ai duce la Moscova (pentru negocieri cu Putin)?”



Volodimir ZELENSKI PREȘEDINTELE UCRAINEI: „E cam greu, zboară cam multe drone ucrainene pe acolo. E foarte periculos pentru mine.”



In continuare, Zelenski a subliniat impactul avut de loviturile cu drone asupra armatei inamice, dar si asupra infrastructurii energetice a Rusiei.



Volodimir ZELENSKI PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Cred că inițiativa s-a mutat în terenul nostru, nu complet, dar parțial. Încercăm să mutăm războiul de pe front pe cer. Am găsit o cale să le tăiem aprovizionarea armatei și logistica. Lovim arme și petrol, nu oameni. Asta e diferența dintre noi și ruși.”

Cum penuria de carburant din Rusia se agraveaza cu fiecare zi, Vladimir Putin a convocat din nou o sedinta, pentru ca diversi responsabili sa prezinte ce masuri au mai fost luate.

Alexander NOVAK, VICEPREMIERUL RUSIEI: „Astăzi a intrat în vigoare o interdicție a exporturilor de benzină diesel.”



Cu toate că în numeroase regiuni ale Rusiei, şoferii sunt nevoiţi să aştepte și zeci de ore la puținele benzinării aprovizionate, liderul rus a incercat minimalizeze amploarea crizei.



Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE RUSIEI: „Trebuie doar să ne asigurăm că unele companii nu stochează carburant doar pentru propriile rețele de distribuție, ci aprovizionează și benzinării independente. Evident, situația asta e una temporară. Și are legătură cu planul lor (al ucrainenilor) de a perturba sezonul turistic, mai ales vacanțele pe care cetățenii noștri le petrec în sudul țării, inclusiv în Crimeea. E limpede că adversarul vrea să ne lovească economia, dar în primul rând vrea să creeze o atmosferă de anxietate în societate. Știm că nu-și pot atinge acest obiectiv. Sistemul energetic al Rusiei este printre cele mai rezistente din lume.”



Potrivit unor surse din industria petrolieră rusă, Moscova a început deja să importe benzină pe cale maritimă din India.