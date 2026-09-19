Preşedintele american Donald Trump intenţionează să îl întâmpine personal pe preşedintele Chinei, Xi Jinping, la sosirea acestuia în SUA săptămâna viitoare, la baza militară Joint Base Andrews, situată în apropiere de Washington, a declarat un oficial american de rang înalt, transmite Reuters.

Gestul este neobişnuit în protocolul diplomatic american, fiind rar ca preşedintele SUA să meargă la aeroport pentru a întâmpina un lider străin aflat în vizită.

Oficialii americani au precizat că programul vizitei va include şi o ceremonie de primire la Casa Albă, o paradă militară în Rose Garden şi un dineu de stat în cursul serii.

Bezos, Musk, Altman, Cook şi Huang, invitaţi la dineul de stat

La dineu vor participa mai mulţi dintre cei mai importanţi directori din industria tehnologică americană.

Printre invitaţi se numără Jeff Bezos de la Amazon, Sundar Pichai de la Alphabet, Sam Altman de la OpenAI, Tim Cook de la Apple, Elon Musk de la Tesla, Jensen Huang de la Nvidia şi Michael Dell de la Dell Technologies, potrivit oficialilor americani.

Discuţiile dintre Trump şi Xi sunt aşteptate să se concentreze asupra unor dosare economice şi tehnologice importante pentru relaţia dintre cele două ţări.

Oficialii au indicat că printre principalele teme se vor afla comerţul, fluxurile de pământuri rare către economia mondială şi inteligenţa artificială, transmite news.ro.