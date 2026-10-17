Preşedintele american Donald Trump îi consideră responsabili pe unii dintre principalii săi consilieri şi strategi politici pentru dificultăţile campaniei republicane înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie, criticând cheltuielile electorale, redesenarea circumscripţiilor şi alegerea candidaţilor, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu discuţiile interne, potrivit News.ro.

Nemulţumirile preşedintelui apar în condiţiile în care sondajele indică o posibilă victorie a democraţilor în alegerile pentru Camera Reprezentanţilor, în timp ce lupta pentru controlul Senatului rămâne extrem de strânsă.

Pierderea majorităţii republicane în Camera Reprezentanţilor ar îngreuna promovarea agendei legislative a lui Trump în ultimii doi ani ai mandatului şi le-ar oferi democraţilor posibilitatea de a declanşa investigaţii asupra administraţiei, inclusiv prin emiterea de citaţii pentru obţinerea de documente şi mărturii.

Deşi nu candidează la scrutinul din 3 noiembrie, Trump le cere frecvent susţinătorilor să se comporte ca şi cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot, încercând să mobilizeze electoratul republican. Preşedintele şi-a intensificat participarea la evenimente electorale, dar evită în mare măsură să îşi asume responsabilitatea pentru strategia campaniei şi pentru efectele propriei impopularităţi asupra candidaţilor republicani din circumscripţiile disputate.

Tensiuni între principalii consilieri ai Casei Albe

Disputele interne îi vizează în special pe James Blair, un colaborator vechi al lui Trump care conduce organizaţia de finanţare electorală MAGA Inc., şi pe şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, care până recent fusese în mare parte ferită de critici.

Trump este nemulţumit de modul în care Blair a gestionat fondurile campaniei, în timp ce unii oficiali ai Casei Albe şi aliaţi ai preşedintelui pun sub semnul întrebării supravegherea operaţiunilor politice de către Wiles.

Pe măsură ce Trump cere explicaţii pentru faptul că sumele cheltuite nu au îmbunătăţit poziţia republicanilor în sondaje, consilierii săi încearcă să transfere responsabilitatea unii asupra altora.

Potrivit unei surse, Wiles îl consideră responsabil pe Blair, în timp ce acesta critică echipa Casei Albe însărcinată cu relaţiile legislative.

„Ceea ce se întâmplă în realitate este că toată lumea trage în toată lumea”, a declarat sursa, descriind conflictele din interiorul echipei prezidenţiale.

Trump a apărat-o însă public pe Wiles vineri, calificând-o drept „inteligentă” şi „dură” şi afirmând că aceasta îşi va păstra funcţia.

„Susie este aici şi va rămâne aici mult timp”, a declarat preşedintele.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a respins relatările privind tensiunile interne, susţinând că acestea provin de la persoane care lansează „speculaţii nefondate”. Wiles nu a răspuns unei solicitări Reuters de a comenta situaţia.

O deplasare în Bosnia a amplificat nemulţumirile lui Trump

Tensiunile au devenit vizibile la începutul lunii octombrie, după ce Blair şi Chris LaCivita, unul dintre coordonatorii campaniei prezidenţiale a lui Trump din 2024, au călătorit în Republika Srpska, entitate autonomă din Bosnia şi Herţegovina.

Potrivit New York Times, cei doi au primit plăţi substanţiale pentru consultanţă acordată autorităţilor regionale înaintea alegerilor locale.

Trump s-a distanţat de Blair şi LaCivita, descriindu-i drept „consultanţi externi” într-o postare publicată pe Truth Social la 7 octombrie şi avertizând că, dacă va descoperi un conflict de interese, îi va concedia imediat.

Trei persoane familiarizate cu discuţiile au declarat că oficiali de rang înalt ai Casei Albe au pus sub semnul întrebării oportunitatea ca Blair să accepte contracte profitabile în străinătate într-un moment în care ar fi trebuit să coordoneze ultima etapă a campaniei republicane.

Potrivit unei surse, Wiles a aprobat deplasarea fără să îl informeze pe Trump, ceea ce a provocat noi întrebări privind modul în care aceasta supraveghează activitatea consilierilor politici.

Două surse au precizat că principala îngrijorare a preşedintelui este că activităţile externe ale lui Blair i-au distras atenţia de la responsabilităţile electorale.

Blair a respins criticile.

„Toate aceste atacuri sunt ridicole şi contraproductive. Preşedintele Trump şi cu mine suntem concentraţi să îi ajutăm pe republicani să câştige în noiembrie. Toţi ceilalţi republicani ar trebui să facă acelaşi lucru”, a declarat el.

LaCivita a afirmat, la rândul său, că Trump şi echipa sa au fost permanent concentraţi asupra alegerilor legislative, iar implicarea preşedintelui este demonstrată de fondurile mobilizate, mesajele transmise şi participarea sa la evenimente electorale.

Cheltuieli de 200 de milioane de dolari, fără rezultate în sondaje

Una dintre principalele nemulţumiri ale lui Trump priveşte eficienţa cheltuielilor electorale ale MAGA Inc., care au ajuns până acum la aproximativ 200 de milioane de dolari, potrivit documentelor publice.

În ciuda acestor sume, sondajele din circumscripţiile decisive nu indică îmbunătăţiri semnificative pentru candidaţii republicani.

O sursă a declarat că nu este clar dacă Trump va aproba cheltuieli suplimentare înaintea scrutinului.

Preşedintele le-a cerut, de asemenea, consilierilor să explice de ce strategia de redesenare a circumscripţiilor electorale, pe care a susţinut-o personal, nu a produs avantajele anticipate pentru Partidul Republican.

Texasul reprezintă un motiv special de îngrijorare. Republicanii au modificat harta circumscripţiilor pentru Camera Reprezentanţilor în încercarea de a câştiga mai multe mandate, însă strategia depinde parţial de menţinerea sprijinului alegătorilor hispanici la nivelul înregistrat la alegerile prezidenţiale din 2024.

Sondajele sugerează că repetarea acestui rezultat ar putea fi dificilă, pe fondul nemulţumirilor legate de costul vieţii şi de modul în care Trump gestionează economia.

Unii republicani se tem că modificarea circumscripţiilor ar putea avea efectul opus celui urmărit, făcând mai vulnerabili inclusiv parlamentari aflaţi deja în funcţie.

„Redesenarea circumscripţiilor a fragmentat prea mult electoratul lui Trump”, a declarat una dintre surse.