Preşedintele american Donald Trump a declarat că este „extrem de puţin probabil” să fie nevoit să ordone Statelor Unite să reintre în război cu Iranul, atâta timp cât se înregistrează progrese în negocierile privind programul nuclear al Teheranului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. El a afirmat acest lucru de cinci ori în cadrul unui interviu acordat postului american CNN.

„Depinde dacă vor semna sau nu un acord foarte ferm”, i-a spus Trump lui Jim Sciutto de la CNN în cadrul unui interviu telefonic de 20 de minute, referindu-se la Iran. „Răspunsul este că este foarte puţin probabil să fie necesar. Sunt o naţiune în declin. Tocmai s-a anunţat, aţi văzut anul acesta, o inflaţie de 301%. Este foarte puţin probabil să fie necesar. Aş face-o dacă ar fi necesar, dar i-am lovit foarte tare. I-am lovit atât de tare. Nici nu ştii cât de tare i-am lovit”.

„Aşadar, este foarte puţin probabil să fiu nevoit să fac asta”, a continuat el. „Se prăbuşesc din punct de vedere financiar. I-am lovit din punct de vedere militar. Am putea să-i eliminăm definitiv”, a susținut liderul SUA, conform News.ro.

La opt luni de la izbucnirea războiului, cele două părţi se află într-un impas, fără acţiuni militare semnificative sau progrese diplomatice importante, în timp ce petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz sunt ţinta atacurilor iraniene.

Cele două ţări şi oficialii din Qatar, care a mediat discuţiile, au păstrat tăcerea cu privire la stadiul negocierilor. Însă radicalii iranieni au interpretat rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută — alimentate în parte de nepopularitatea războiului în rândul alegătorilor americani — ca un semn al unui preşedinte Trump slăbit, care ar fi mai dispus să cedeze în faţa cererilor ţării lor de a i se permite să-şi continue programul nuclear, de care, susţine aceasta, are nevoie pentru energie, şi să-şi menţină controlul asupra strâmtorii.

Iranul s-a confruntat, de asemenea, cu dificultăţi în vânzarea ţiţeiului pe pieţele globale din cauza sancţiunilor SUA, în timp ce active în valoare de miliarde de dolari deţinute în bănci străine au fost îngheţate.

„Avem 38 de poduri în vizor, le-am putea distruge într-o oră. Dar nu vreau asta, podurile sunt greu de construit”

Trump, care a transmis în trecut mesaje contradictorii cu privire la disponibilitatea sa de a pune capăt războiului, a precizat în timpul interviului că forţele americane sunt poziţionate în regiune în cazul în care ar da ordinul de atac. „Suntem pregătiţi pentru asta. Am trei portavioane aici. Celălalt tocmai a sosit. Avem trei. Sunt gata de acţiune”, a spus el.

Preşedintele a mai afirmat că SUA au identificat ţinte de infrastructură pe teritoriul Iranului în cazul unei noi acţiuni militare, printre care centrale electrice şi poduri. „Avem 38 de poduri în vizor pe care le putem distruge literalmente într-o oră”, a spus el. „Toate ar fi distruse”.

Cu toate acestea, el a afirmat că ar prefera să nu distrugă infrastructura iraniană. „Nu vreau să fac asta pentru că, în esenţă, va dura 10 ani să le reconstruim”, a spus Donald Trump. „Nu-mi place să dărâm poduri. Iar cel mai greu lucru de construit este un pod. Durează ani de zile, iar eu sunt un bun constructor”, relatează hotnews.ro.