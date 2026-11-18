Reuniune fără precedent în China! Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit deja față-n față și au participat la un dineu oferit de președintele chinez. Primele imagini au atras atenția nu atât prin declarații, cât prin gesturile diplomatice. Liderul chinez l-a întâmpinat personal pe președintele american la avion, în timp ce Putin a fost primit de un oficial chinez. Și în fotografia de grup, liderul de la Kremlin a fost plasat spre margine, în timp ce președinții Xi și Trump au ocupat locurile centrale.

Donald Trump și Vladimir Putin își strâng mâna în fața camerelor, în timp ce Xi Jinping urmărește scena. Este prima lor întâlnire față în față după summitul din Alaska, din august 2025. Cei doi schimbă câteva cuvinte, apoi liderii se pregătesc pentru fotografia oficială.

Și aici, poziționarea liderilor a devenit subiect de comentarii. Xi Jinping și Donald Trump ocupă locurile centrale în fotografie, în timp ce Vladimir Putin apare mai spre margine. Imaginile au fost ironizate pe rețelele sociale.

Dar cel mai puternic semnal a venit de la aeroport. Xi Jinping a mers personal să-l întâmpine pe Donald Trump la coborârea din Air Force One.

Cei doi și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat, apoi au pășit împreună pe covorul roșu, în aplauzele celor veniți să-l întâmpine pe liderul american.

A fost o primire cu toate onorurile, iar gestul lui Xi este unul rar. Potrivit Reuters, este prima dată de când, în poziția de președinte, a întâmpinat personal, la aeroport, un lider străin aflat în vizită. În schimb, Vladimir Putin care a ajuns în Shenzhen în jurul orei două noaptea, a fost întâmpinat de șeful aparatului prezidențial. O primire de rang înalt, dar vizibil diferită de cea a liderului american.

Înainte de sosirea lui Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut o întrevedere bilaterală, care a durat aproximativ două ore, o temă discutată fiind și războiul din Ucraina. Nu au fost oferite detalii despre pozițiile celor doi lideri privind o eventuală soluționare a războiului.

Xi JINPING, PREȘEDINTELE CHINEI: „Relațiile dintre Rusia și China rămân bune, pașnice, cu perspective promițătoare și imune la conjunctura internațională. Ele mențin stabilitatea în lumea noastră haotică și servesc drept exemplu de relații între două mari puteri, bazate pe egalitate, spirit de bună vecinătate și beneficii reciproce.”

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Cooperarea politică ruso-chineză evoluează favorabil și constant, într-un context politic dificil. Ne menținem angajamentul față de abordările constructive pentru formarea unei ordini mondiale multipolare mai echitabile.”

Reuniunea de mâine, dintre cei trei lideri, stârnește îngrijorări în Ucraina și Europa.

Jonathan CZIN, EXPERT PE PROBLEME LEGATE DE CHINA ÎN CADRUL CIA: „Subtextul pe care îl vor percepe mulți dintre aliații și partenerii SUA, din Asia de Est, dar și în Europa, va fi acela că administrația Trump este mai preocupată să-i îmbuneze pe acești doi lideri autoritari decât să încerce să le contracareze acțiunile.”

Totuși, mai multe voci afirmă că reuniunea de la Shenzhen nu este o nouă Ialta, ci mai degrabă o demonstrație de imagine, din care China ar putea avea cel mai mult de câștigat.