Administrația Donald Trump a abandonat discret propunerile de a folosi acorduri comerciale ca stimulent pentru ca Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, după ce Moscova a manifestat un interes redus față de proiectele propuse în domeniul energetic și al aviației, notează Financial Times și Reuters.

Emisarii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au spus oficialilor europeni că parteneriatele comerciali nu mai constituie un aspect central al propunerii SUA către Rusia, au spus pentru FT cinci oficiali informați cu privire la schimbarea de tactică a lui Trump.

Renunțarea la acest gen de propuneri a venit după ce înalți oficiali ruși și americani, printre care și Kushner, au purtat discuții privind atragerea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, care furnizau gaze către Germania înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

Kushner, care a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina și consideră că relațiile de afaceri sunt esențiale pentru restabilirea păcii, a lansat, de asemenea, idei pentru perioada postbelică, cum ar fi investițiile companiilor americane în proiecte petroliere rusești și în inițiative de producție de titan.

„S-a văzut destul de clar că rușii nu erau interesați”

Oficialii ruși au răspuns inițial pozitiv la sugestiile SUA, dar apoi au avut o atitudine tot mai rece față de această idee, deoarece insistă ca Ucraina să renunțe la teritorii și să facă alte concesii pe care Kievul le consideră inacceptabile în schimbul păcii.

„S-a văzut destul de clar că rușii nu erau interesați de acest gen de lucruri”, a declarat unul dintre oficiali pentru Financial Times.

Un alt oficial a declarat că strategia privind acordurile economice a fost „pusă în așteptare”, iar SUA au adoptat o abordare „mai tradițională” a negocierilor, axată pe principiul „teren în schimbul păcii”.

În octombrie, administrația Trump a ridicat temporar sancțiunile SUA asupra combustibilului rusesc, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină pe piețele globale, în efortul de a reduce prețurile la combustibil.

Deși navele se îndreptau inițial spre Statele Unite, importatorii americani de combustibili au ezitat să achiziționeze motorina din cauza riscurilor de imagine și a avertismentelor venite din partea unor oficiali, în pofida derogării de la sancțiuni acordate de administrația Trump. Până la urmă, petrolierele cu care regimul Vladimir Putin a vrut să trimită motorină în SUA au ajuns într-o țară sud-americană, relatează hotnews.ro