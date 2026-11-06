Donald Trump a declarat că s-a întâlnit joi, în cadrul unei discuții private, cu emisarul lui Vladimir Putin, după ce oficialul rus a participat alături de reprezentanți ai Ucrainei la un eveniment organizat la Casa Albă de prima doamnă a SUA, Melania Trump, transmite Reuters.

Trump nu a dorit să dezvăluie detalii despre discuția pe care a purtat-o cu emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, dar a afirmat că în curând s-ar putea ajunge la un acord menit să pună capăt războiului rus din Ucraina.

O delegație americană urmează să medieze discuțiile care vor avea loc la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie, între reprezentanții Rusiei și ai Ucrainei.

„O să fie un acord mare și frumos, toată lumea va fi încântată”

Trump, vorbind jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, a afirmat că războiul este pe cale să fie soluționat și că încheierea acestuia ar putea implica întreaga Europă.

„Va fi un acord important, care va implica mai mult decât Ucraina… Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. O să fie un acord mare și frumos, iar toată lumea va fi încântată”, a spus Trump.

Trump a susținut de mai multe ori că un acord care să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial este aproape, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Negocierile par să fi înregistrat progrese în ultimele săptămâni, totuși.

Trump a declarat că nu s-a întâlnit joi cu delegația ucraineană.

Kushner: Negociatorii au cinci obiective principale

Emisarul lui Trump, Jared Kushner, a afirmat că oficialii americani reuniți joi la Bruxelles au purtat „discuții productive și de fond” cu Ucraina, NATO și partenerii europeni cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina și la o arhitectură de securitate europeană mai amplă.

Kushner a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că negociatorii explorează cinci obiective principale: consultări permanente în materie de securitate, comunicări fiabile în situații de criză, o mai mare transparență militară, măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea europeană pe termen lung.

„Orice acorduri trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și autonomia decizională a fiecărei națiuni”, a afirmat Kushner.

„Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și alianțe, iar nicio țară nu va avea drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia. „NATO va rămâne un element central al apărării colective europene, iar această inițiativă se va baza pe instituțiile și angajamentele existente”, a adăugat el.

Cele două părți, reunite de Melania Trump

Dmitriev s-a numărat printre oficialii prezenți la rarul eveniment față în față cu reprezentanții ucraineni de la Casa Albă, organizat pentru a marca încetarea focului de șase zile pe care Melania Trump a ajutat la negocierea sa în orașul Oleșky, controlat de Rusia. Acordul a expirat duminică.

„Am ales umanitatea în locul războiului. Trebuie să folosim curajul pe care l-am adus la Oleshky pentru a găsi un teren comun prin preocuparea împărtășită pentru suferința oamenilor nevinovați”, a declarat prima doamnă în cadrul evenimentului.

Melania Trump a afirmat că a fost „implicată în fiecare etapă a planificării” armistițiului temporar, inclusiv în analizarea imaginilor aeriene și evaluarea drumurilor și a accesului la spitale.

Președintele Trump, care nu a participat la eveniment, a lăudat rolul soției sale în armistițiul de la Oleșky, declarând reporterilor în octombrie că „ea se descurcă mai bine decât profesioniștii noștri”.

La eveniment au participat și deputatul ucrainean David Arakhamia și Dmytro Lubinets, ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina. Aceștia au îndemnat-o pe Melania Trump să-și continue eforturile de pace.

Ambele părți i-au oferit primei doamne cadouri de mulțumire.

Emisarul rus Dmitriev i-a dăruit un desen cu inimi roz realizat de o fetiță din Oleșky și a spus că fetița „a ales să trăiască cu familia ei în Rusia”, făcând aluzie la disputa privind copiii ucraineni strămutați în Rusia. „O iubesc pe Melania”, se putea citi pe desen.

Ucrainenii i-au înmânat primei doamne o distincție de stat „pentru curajul dumneavoastră, pentru salvarea poporului nostru și pentru întoarcerea copiilor ucraineni”.

Ea a înmânat delegațiilor vizitatoare scrisori adresate lui Putin și lui Zelenski, scrie hotnews.ro.