Rusia ar trebui să evite acțiunile care duc la extinderea războiului său din Ucraina, au declarat miercuri președintele SUA, Donald Trump, și șeful NATO, Mark Rutte, într-o declarație comună, după o întâlnire în Florida, unde au discutat și despre războiul din Iran, potrivit Reuters.

Întâlnirea a avut loc după ce președintele, care a fost unori critic față de aliații occidentali ai Americii, s-a întâlnit săptămâna trecută în Asia cu Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping, referindu-se la fiecare dintre ei, mai ales la președintele rus, ca la un „prieten”.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, extind conflictul, precum și despre importanța găsirii unei soluții pașnice la acest conflict cât mai repede posibil”, au afirmat Trump și Rutee în declarația lor comună.

Întâlnirea lui Trump cu Putin a stârnit reacții negative din partea oponenților democrați din țară și a aliaților europeni, aceștia din urmă insistând să fie incluși în negocierile susținute de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Rutte, care a încercat în repetate rânduri să calmeze tensiunile din cadrul NATO și să-l mențină pe Trump de partea sa, a afirmat că este normal ca marile puteri nucleare să se întâlnească.

Mark Rutte și Donald Trump au discutat, de asemenea, despre creșterea cheltuielilor de apărare și a investițiilor în Statele Unite și în cadrul NATO, potrivit declarației lor.

Războiul din Ucraina și conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului au constituit principalele subiecte ale discuțiilor, se mai precizează în declarație, fără a se menționa însă ce anume s-a discutat cu privire la Iran.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost criticat de Trump, a afirmat că Europa trebuie să fie inclusă în negocierile de pace.

Trump a criticat adesea aliații occidentali și democrați ai Washingtonului cu privire la chestiuni precum cheltuielile NATO, tarifele comerciale și ceea ce el numește sprijinul lor inadecvat pentru războiul împotriva Iranului, scrie hotnews.ro