Preşedintele american Donald Trump le-a spus liderilor G7 într-o discuţie online de miercuri că Iranul este „pe cale să capituleze", relatează Axios vineri citând trei oficiali din ţări G7 care au fost puşi la curent despre conţinutul convorbirii, scrie știrileprotv.ro

Potrivit Axios, Trump le-a spus aliaţilor că a „scăpat de cancerul care ne ameninţa pe toţi", lăudându-se în acelaşi timp cu rezultatele Operaţiunii "Epic Fury" în convorbirea cu liderii G7 de miercuri dimineaţă.

Trump a mai spus că „nimeni nu ştie cine este liderul, aşa că nu este nimeni care poate anunţa capitularea", a relatat Axios.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia în afara orelor de program, precizează Reuters.

Trump i-a numit vineri pe liderii iranieni „ticăloşi nebuni" şi a spus că este o mare onoare pentru el să-i omoare, în contextul în care sunt aproape două săptămâni de la începerea conflictului din Orientul Mijlociu.