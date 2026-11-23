Donald Trump a fost ținta unor ironii, la un eveniment organizat de premierul canadian. Mark Carney a adus un imitator al președintelui american, care a împărțit replici acide și a stârnit hohote de râs.

„Noutăți false! Avem doi Carney, este îngrozitor. Vom face o înțelegere extraordinară. Există un singur obstacol în cale- eu, pentru că sunt nebun. Dar nu-i nimic.”

Imitatorul a continuat în stilul caracteristic lui Trump, cu laude exagerate și promisiuni de înțelegeri spectaculoase. Nici Mark Carney nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe liderul de la Casa Albă. Acesta a făcut aluzie la decorul extravagant din Biroul Oval, plin de ornamente aurii. Totul s-a întâmplat în aplauzele jurnaliștilor și invitaților, care au gustat din plin glumele.

Cina anuală a Galeriei Presei Parlamentare din Canada este un eveniment tradițional în care politicienii și jurnaliștii își permit să râdă de cei aflați la putere. Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu taxe vamale asupra produselor canadiene și a vorbit despre transformarea Canadei în al 51-lea stat american.