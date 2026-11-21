Declarațiile lui Donald Trump despre prietenia cu Vladimir Putin și perspectivele păcii contrastează cu realitatea de pe frontul din Ucraina. Președintele american spune că liderul rus vrea să încheie războiul pe cale diplomatică, în timp ce Volodimir Zelenski vorbește despre atacurile care continuă și despre necesitatea de a recupera teritoriile ocupate. Mai mult, liderul de la Kiev avertizează că Ucraina va lovi și infrastructura militară rusă din Crimeea.

La Casa Albă, în fața reporterilor, Donald Trump și-a apărat declarațiile făcute în China, unde l-a numit pe Vladimir Putin prietenul său. Președintele american a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Kremlin și că acesta și-ar dori încheierea războiului prin negocieri.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Consider că (n.red.- Putin) e un om cu care am o relație foarte bună. Și chiar este foarte bună. Are foarte multe arme nucleare. Este pe locul al doilea după noi în ceea ce privește arsenalul nuclear. Este foarte bine. Iar el trece printr-o perioadă dificilă, pentru că se află într-un război care ar fi trebuit să dureze o zi, dar durează de cinci ani.”

Iar într-un interviu pentru Fox News, Trump a minimalizat incidentele în care drone și rachete rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei, sugerând că ar fi fost vorba despre o greșeală. La Kiev, Volodimir Zelenski a avut un răspuns direct la declarațiile despre prietenia dintre cei doi lideri. Într-un interviu pentru CNN, președintele ucrainean a spus că Trump poate să-l numească pe Putin cum dorește, însă pentru Ucraina acesta rămâne un criminal de război.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Pentru noi, el (n.red.-Putin) este un inamic. Și, desigur, un criminal. Cred că pentru majoritatea oamenilor din lume este un criminal, pentru că ucide.”

Zelenski a subliniat că nu știe dacă Putin a primit undă verde pentru a continua războiul, dar un lucru este cert: atacurile nu se opresc. Iar Kievul nu intenționează să renunțe la teritoriile ocupate. Într-un alt interviu, de această dată pentru NBC News, Zelenski a vorbit despre podul Kerci, construit de Rusia pentru a lega peninsula Crimeea de Rusia continentală. Ucraina susține că acesta este folosit pentru transportarea armamentului și a echipamentelor militare către trupele ruse.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Acel pod (n.red.- Kerci) nu va rămâne în picioare. // Vom găsi o modalitate diplomatică de a încheia acest război. Dar, în orice caz, ne vom atinge scopul – pe cale diplomatică sau militară. Nu vom accepta niciodată teritoriile ucrainene ocupate de Putin ca fiind rusești.”

Marți, armata ucraineană a lovit podul Kerci, provocând prăbușirea unei arcade metalice și a unei porțiuni de drum, care, la fel, au căzut. Kremlinul a minimalizat inițial pagubele, dar a promis că podul va fi reconstruit și va fi „mai bun decât înainte”. Vladimir Putin a amenințat ulterior cu o răzbunare.