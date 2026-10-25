Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite vor să facă afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia după încheierea războiului. Declarația vine în contextul în care un petrolier cu 40.000 de tone de motorină rusească se îndreaptă spre New York, iar posibila reluare a importurilor stârnește critici din partea aliaților europeni ai Washingtonului și a Ucrainei.

Trump a declarat că își dorește ca războiul să se încheie, astfel încât Statele Unite să poată relua relațiile comerciale cu ambele țări. Liderul american a criticat, totodată, modul în care administrația fostului președinte Joe Biden a oferit ajutor financiar Ucrainei și a susținut că Washingtonul ar fi trebuit să obțină beneficii mai mari în schimbul miliardelor de dolari acordate Kievului.

„Cu siguranță, cred că vom face afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia după încheierea acestui război”, a spus Trump.

Între timp, un petrolier care transportă 40.000 de tone de motorină rusească se îndreaptă spre New York, din portul Primorsk de la Marea Baltică. Potrivit publicației The Kyiv Independent, livrarea face parte dintr-un acord privind aprovizionarea, anunțat de Trump pe 9 octombrie.

Planurile de a importa aproximativ 900.000 de tone de motorină rusească în următoarele luni au provocat critici din partea unor aliați europeni ai SUA, a Ucrainei și a unor membri ai Congresului american. Aceștia avertizează că asemenea livrări ar putea permite Rusiei să obțină venituri din exporturile de produse petroliere, în pofida sancțiunilor impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Importurile de petrol și produse petroliere din Rusia au fost interzise de administrația Biden în 2022, ca răspuns la invazia rusă. Dacă livrarea va fi realizată, aceasta ar reprezenta o revenire a motorinei rusești pe piața americană după mai mulți ani.

Declarațiile lui Trump vin într-o perioadă de tensiuni între Washington și Kiev, în condițiile în care președintele american a criticat în repetate rânduri conducerea Ucrainei și a cerut încheierea războiului.