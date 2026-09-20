Rusia și Ucraina au poziții „dificil de conciliat” în ceea ce privește oprirea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Declarația îi aparține ministrului turc de Externe, Hakan Fidan, care a anunțat că Ankara a transmis ambelor părți o propunere pentru reducerea atacurilor și a primit deja răspunsuri de la Moscova și Kiev.

„Am transmis o propunere ambelor părți cu privire la această chestiune. Am primit deja răspunsuri de la ambele părți”, a declarat Hakan Fidan într-un interviu pentru postul turc NTV.

Potrivit șefului diplomației turce, Ankara încearcă în continuare să găsească o soluție, însă solicitările celor două state sunt în prezent dificil de armonizat.

Fidan a precizat că principala prioritate a Turciei este menținerea transportului de cereale prin Marea Neagră, subliniind că aceste produse sunt importante pentru piețele internaționale.

Atacurile asupra navelor comerciale s-au intensificat

Inițiativa diplomatică a Turciei vine pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ankara a cerut anterior instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile, după mai multe incidente care au vizat inclusiv nave turcești, transmite Digi24.ro.

Potrivit informațiilor citate de AFP, aproximativ 25 de nave aparținând unor companii maritime turcești au fost vizate de atacuri de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Atacurile au implicat, în mai multe cazuri, drone.

Moscova și Kievul, încă departe de un acord

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat anterior că un eventual moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră ar fi dificil de monitorizat.

În același timp, Turcia continuă discuțiile cu Moscova și Kievul pentru identificarea unei formule acceptabile ambelor părți. Fidan a declarat că Ankara consideră importantă protejarea navigației comerciale și asigurarea transportului de cereale din regiune.