Turcia, ţară membră a NATO, cu a doua armată ca mărime din alianţa occidentală, va lua în considerare ridicarea la un nivel superior a relaţiilor sale cu blocul de securitate condus de China şi Rusia, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS), a declarat miercuri preşedintele ⁠turc Recep Tayyip Erdogan.

„Perspectiva Turciei de a deveni membru (cu drepturi depline) al organizaţiei nu implică o ruptură faţă de niciun alt bloc sau faţă de Occident”, a susținut Erdogan, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor pe care le-a făcut jurnaliştilor în timpul zborului de întoarcere din Kârgâzstan, relatează agențiile Reuters și News.ro.

Erdogan a participat marţi la Bişkek la un summit al OCS, în cadrul căreia Turcia este „partener de dialog”.

„Clubul dictatorilor”

O fotografie făcută acolo este intens răspândită pe reţelele sociale. Imaginea a fost publicată de Pul Pervogo, canalul Telegram asociat serviciului de presă al lui Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului.

Fotografia îi arată stând pe aceeaşi canapea pe Aleksandr Lukaşenko, Recep Tayyip Erdogan şi Vladimir Putin, într-o discuţie informală, cu interpreţii în spatele lor. Liderul turc are o atitudine relaxată şi pare să se simtă în centrul atenţiei, în timp ce Putin are nişte foi în mână, iar Lukaşenko îl priveşte cu atenţie. Canalul lui Lukaşenko a publicat mai multe cadre ale întâlnirii cu legenda „Lukaşenko, Putin şi Erdoğan. Negocieri non-stop”.

Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai, formată în jurul Chinei şi concepută ca o contrapondere la organizaţiile de securitate occidentale, are 10 membri cu drepturi depline: China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan, transmite hotnews.ro.

Mongolia şi Afganistan sunt state „observatoare”, în timp ce Turcia face parte dintre cei 15 „parteneri de dialog” ai organizaţiei. Dintre toate aceste ţări, numai Turcia este membră a NATO.

Supranumită de critici şi „clubul dictatorilor” din cauza numărului mare de regimuri autoritare din componenţa sa, OCS i-a reunit săptămâna aceasta la Bişkek, între alţii, pe Xi Jinping, Vladimir Putin, Aleksandr Lukaşenko şi lideri ai altor regimuri autoritare din Asia Centrală.