Un incendiu de proporții a izbucnit la Universitatea Tehnologică de Stat „Vladimir Șuhov” din Belgorod (BSTU), în urma unui atac cu drone care a avut loc în timpul nopții de duminică spre luni. Universitatea anunțase anterior proiecte privind sistemele de control al UAV-urilor și formarea specialiștilor în sisteme aeriene fără pilot, potrivit Exilenova+, Pepel Belgorod și agenției ASTRA.

Conform informațiilor disponibile, incendiul a izbucnit în urma atacului cu drone. Imaginile publicate arată un incendiu de proporții pe teritoriul instituției de învățământ, scrie RBC Ukraine.

Oficial, autoritățile ruse nu au făcut încă nicio declarație cu privire la consecințele atacului asupra universității. Pe parcursul nopții, centrul operațional regional din Belgorod a avertizat în repetate rânduri locuitorii cu privire la amenințarea atacurilor cu drone.

Legătura dintre universitate și vehiculele aeriene fără pilot

Potrivit universității, Universitatea Tehnologică de Stat „Vladimir Șuhov” din Belgorod a dezvoltat un sistem automat de control pentru vehicule aeriene fără pilot, bazat pe microprocesorul rus „Milandr”. Universitatea a precizat că tehnologia era destinată exclusiv aplicațiilor civile, printre care inspecția liniilor electrice, monitorizarea conductelor de încălzire și fotografia aeriană.

BSTU participă, de asemenea, la un program de stat rus care pregătește specialiști în operarea sistemelor aeriene fără pilot. Universitatea formează operatori de UAV și specialiști în întreținerea dronelor, navigație, sisteme de control și prelucrarea datelor.

În ultimele patru zile, dronele ucrainene au lovit patru rafinării de petrol și un terminal maritim din Rusia, provocând pagube semnificative.

În noaptea de 31 iulie, dronele ucrainene au vizat, de asemenea, mai multe regiuni rusești. Printre țintele raportate s-au numărat un centru logistic Wildberries și o rafinărie de petrol din Volgograd, lovite de drone FP-1.

Au fost semnalate explozii și în Kazan și Zelenodolsk. Conform informațiilor preliminare, este posibil ca instalațiile Wildberries să fi fost printre ținte, relatează digi24.ro.

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