Armata ucraineană a anunțat miercuri că a avariat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31, echipate cu rachete hipersonice, și două bombardiere Su-34, în timpul unor atacuri asupra aerodromului militar Savasleika, în vestul Rusiei, la circa 660 km de granița cu Ucraina.

Statul Major General a precizat, într-o informare pe X, că amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

„Pe 24 noiembrie și în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit unul dintre aerodromurile cheie utilizate de aviația militară rusă. A fost lovit aerodromul Savasleyka din regiunea Nijni Novgorod. De aici decolează avioanele de vânătoare MiG-31 încărcate cu rachete „Kinzhal”, pe care inamicul le folosește pentru a lovi orașele ucrainene”, a anunțat Statul Major General.

Conform armatei ucrainene, trei avioane rusești MiG-31 și două Su-34 au fost lovite „și nu vor putea zbura pentru o perioadă de timp”.

„Amploarea pagubelor și numărul exact al aeronavelor afectate sunt încă în curs de verificare. S-ar putea să urmeze vești și mai bune”, a mai scris Statul Major.

Alte ținte atacate

Atacul de amploare al Ucrainei a vizat și depozitele de combustibil rusești, a precizat Statul Major al Ucrainei

„Această rundă de lovituri a vizat, de asemenea, rezervele și depozitele de combustibil ale inamicului. În apropierea localității Novosvitlivka din regiunea Luhansk, au fost lovite două depozite de combustibil și lubrifianți, precum și un depozit logistic. Un alt depozit logistic a fost lovit în apropierea localității Rozpasiivka, tot în regiunea Luhansk. În regiunea Donetsk, un depozit de combustibil și lubrifianți a fost lovit în apropierea localității Ahronomichne, iar un depozit de muniție a fost lovit în apropierea localității Novyi Svit”, a precizat Statul Major.

Amploarea pagubelor este în curs de evaluare, a precizat armata.

„Operațiunile împotriva țintelor militare cheie ale inamicului vor continua până când Rusia își va înceta complet agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a mai spus Statul Major al Ucrainei, transmite Hotnews.