Negocierile de pace inițiate de președintele american Donald Trump ar putea schimba echilibrul de securitate din Europa și chiar rolul NATO în apărarea statelor membre. În timp ce Washingtonul analizează reducerea prezenței sale militare convenționale pe continent, Rusia insistă asupra unor restricții privind desfășurarea forțelor Alianței pe flancul estic. În acest context, Ucraina s-ar putea confrunta cu un paradox: să obțină, în cele din urmă, perspectiva aderării la NATO, dar să găsească o alianță cu o capacitate de apărare diminuată, avertizează o analiză publicată de TVP World.

După ani în care a solicitat aderarea la Alianța Nord-Atlantică, Ucraina a primit recent un semnal diferit din partea Washingtonului. Pe 14 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că negociatorii americani au discutat posibilitatea ca Kievul să renunțe la teritoriile din Donbas aflate încă sub control ucrainean în schimbul aderării la NATO.

Liderul de la Kiev a respins propunerea, însă faptul că subiectul a fost abordat de reprezentanții americani marchează o schimbare față de poziția anterioară a administrației de la Washington.

Câteva zile mai târziu, trimisul special al lui Donald Trump, Jared Kushner, a declarat că Moscova ar fi devenit mai receptivă la ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina inspirate de articolul 5 al NATO. Oficialul american a susținut că negociatorii ar fi reușit să convingă Rusia să accepte discutarea acestui concept.

Totuși, Moscova a respins rapid interpretările optimiste. Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a reiterat că orice formulă care ar echivala cu aderarea Ucrainei la NATO rămâne inacceptabilă.

Analiștii atrag atenția că există o diferență importantă între statutul de membru al NATO și o garanție separată de securitate, inspirată de articolul 5. În primul caz, Ucraina ar beneficia de mecanismele instituționale și militare ale alianței. În al doilea, eficiența angajamentului ar depinde în mare măsură de disponibilitatea statelor semnatare de a interveni concret în cazul unui atac.

Incidentele din Polonia au scos în evidență dificultățile NATO

În paralel cu negocierile privind viitorul Ucrainei, capacitatea NATO de a-și proteja membrii a fost pusă la încercare după ce, pe 20 noiembrie, trei rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, în timpul atacurilor asupra teritoriului ucrainean.

Avioane de vânătoare poloneze și suedeze au fost ridicate de la sol pentru a intercepta amenințarea. Un pilot suedez de pe un avion Gripen a primit permisiunea de a doborî o rachetă suspectă, însă condițiile meteorologice nefavorabile nu au permis identificarea suficient de clară a țintei.

Ulterior, statele NATO au convenit să pună la dispoziția Poloniei o aeronavă de avertizare timpurie AWACS, din flota multinațională a alianței, formată din 14 avioane Boeing E-3A Sentry. Acestea urmează să îmbunătățească supravegherea spațiului aerian și identificarea amenințărilor dinspre est.

Deși mecanismele de reacție ale NATO au funcționat, analiza subliniază că alianța nu și-a modificat regulile de angajare din timp de pace. Acestea impun identificarea vizuală a țintelor înainte de deschiderea focului, o procedură dificil de aplicat în cazul rachetelor de croazieră care zboară la altitudini mici, în condiții de vizibilitate redusă.

SUA își pot reduce prezența militară în Europa

O altă problemă este schimbarea strategiei americane de apărare. Prin conceptul denumit NATO 3.0, Washingtonul urmărește ca statele europene să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Statele Unite ar urma să se concentreze mai mult pe descurajarea nucleară și pe un rol de sprijin.

Administrația Trump reevaluează în prezent prezența militară americană în Europa, fiind anticipate reduceri ale efectivelor și ale unor capacități convenționale.

Un studiu publicat pe 4 noiembrie de Institutul Polonez de Afaceri Internaționale avertizează că statele europene trebuie să se pregătească inclusiv pentru un sprijin american limitat, întârziat sau condiționat.

Potrivit autorilor, europenii ar întâmpina dificultăți în a înlocui rapid anumite capacități militare americane, în special cele de recunoaștere, apărare aeriană, lovire la mare distanță și logistică.

Deși mai multe state europene, inclusiv Polonia, investesc masiv în propriile armate, perioada de tranziție ar putea crea vulnerabilități. Riscul este ca resursele americane să fie retrase înainte ca europenii să poată dezvolta capacități suficiente pentru a le înlocui.

Rusia vrea restricții asupra flancului estic al NATO

În cadrul negocierilor desfășurate la Abu Dhabi, Moscova a readus în discuție solicitări formulate încă din decembrie 2021, prin care cerea limitarea prezenței și activității militare a NATO în Europa de Est.

Practic, Rusia urmărește revenirea la o situație de securitate apropiată de cea de dinaintea extinderii alianței spre est. Pentru Polonia și statele baltice, care au aderat la NATO tocmai pentru a beneficia de protecție în fața amenințărilor externe, asemenea restricții ar putea slăbi considerabil capacitatea de apărare.

Centrul pentru Studii Estice din Varșovia avertizează că Moscova încearcă să reducă credibilitatea garanțiilor de securitate oferite statelor din regiune.

Solicitările rusești ridică și o problemă legată de articolul 3 al Tratatului NATO, care obligă statele membre să-și mențină și să-și dezvolte capacitatea de a rezista unui atac armat. Ar fi paradoxal ca țările europene să fie chemate să-și asigure singure apărarea, dar să fie nevoite să accepte și restricții asupra infrastructurii și forțelor militare pe care le pot desfășura.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni perspectiva revenirii alianței la granițele din 1997, afirmând că statele membre nu pot fi obligate să renunțe la actuala configurație de securitate.

O aderare fără garanții militare solide?

Potrivit analizei TVP World, problema centrală a negocierilor este că Statele Unite vor ca europenii să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în timp ce Rusia încearcă să limiteze tocmai capacitățile militare necesare pentru acest lucru.

Articolul 5 al NATO nu obligă automat fiecare stat membru să intervină militar în cazul unui atac asupra unui aliat. Fiecare guvern decide ce măsuri consideră necesare, inclusiv dacă recurge sau nu la forța armată.

Credibilitatea acestui mecanism se bazează însă pe puterea militară a alianței și, în special, pe capacitățile Statelor Unite.

În consecință, chiar dacă Ucraina ar obține în cele din urmă aderarea la NATO, valoarea garanțiilor de securitate ar putea fi diminuată dacă prezența militară americană în Europa ar fi redusă, iar forțele de pe flancul estic ar deveni subiectul unor restricții negociate cu Moscova.

Nu există, deocamdată, dovezi că Washingtonul ar fi acceptat solicitările Rusiei privind retragerea sau limitarea forțelor NATO în Europa de Est. Negocierile continuă, iar viitorul garanțiilor de securitate pentru Ucraina rămâne legat de un eventual acord mai amplu de pace.

Analiza avertizează însă asupra unui scenariu paradoxal: Ucraina ar putea obține, după ani de eforturi, statutul de membru NATO, dar să descopere că alianța nu mai dispune de aceeași forță militară care a făcut această garanție atât de importantă, transmite Digi24.