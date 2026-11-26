Ucraina ar putea beneficia de garanții de securitate inspirate de Articolul 5 al NATO, în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia, conform Kyiv Independent.

Propunerea ar fi discutată de oficialii americani, ucraineni și europeni, însă există diferențe importante privind modul în care ar urma să funcționeze protecția oferită Kievului. Washingtonul a exclus deja două dintre variantele solicitate de Ucraina: trimiterea de trupe americane și înființarea unor baze militare pe teritoriul ucrainean, notează Kyiv Independent.

Potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, citate de publicație, reprezentanții administrației americane au transmis în discuții private că Statele Unite nu intenționează să trimită militari în Ucraina și nici să construiască baze militare acolo, ca parte a garanțiilor de securitate de după război.

Poziția Washingtonului ridică semne de întrebare la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski este îngrijorat că un asemenea angajament, în lipsa unei prezențe militare străine, nu ar putea împiedica Rusia să lanseze o nouă ofensivă. Liderul ucrainean le-a transmis aliaților că nu înțelege ce ar presupune concret garanțiile americane dacă acestea nu ar include trupe sau baze militare.

Ce ar presupune garanțiile de tip Articolul 5 NATO

Propunerea Statelor Unite ar duce la crearea unui mecanism inspirat de Articolul 5 al NATO, potrivit căruia un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva întregii Alianțe. Celelalte state membre trebuie să acorde sprijin țării atacate, fiecare aliat stabilind măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv folosirea forței militare.

Totuși, o garanție de tip „Articolul 5” nu înseamnă automat aderarea Ucrainei la NATO și nici nu stabilește clar ce state ar interveni în cazul unui nou atac rusesc, în ce condiții și prin ce mijloace.

La reuniunea din 19 noiembrie, de la Berlin, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au discutat această variantă cu oficiali ucraineni și europeni. Potrivit unui oficial american citat de Kyiv Independent, garanțiile de securitate reprezintă cea mai promițătoare direcție a negocierilor.

Zelenski susține însă că angajamentele trebuie stabilite în scris și să precizeze exact cine ar apăra Ucraina și cum ar reacționa aliații în cazul unei noi agresiuni.

„Nu este încă clar, pentru că nu avem un răspuns clar, un răspuns complet, despre ce ar fi acest grup colectiv, cum ne-ar apăra și dacă acest grup ar fi pregătit să respingă agresorul”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a insistat că garanțiile trebuie să fie valabile pe termen lung, „de preferat pentru totdeauna sau cel puțin pentru decenii”.

Rusia respinge prezența trupelor străine în Ucraina

Un alt punct sensibil îl reprezintă rolul Europei. Coaliția de Voință, condusă de Franța, Germania și Marea Britanie, și din care România face parte, analizează posibilitatea trimiterii unei forțe multinaționale în Ucraina după un eventual armistițiu. Militarii ar urma să monitorizeze respectarea păcii și să descurajeze o nouă invazie rusă.

Moscova a respins în repetate rânduri această posibilitate. În cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, oficialii ruși au descris prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean drept „absolut inacceptabilă” și au avertizat că acestea ar deveni o „țintă legitimă”.

În același timp, aderarea Ucrainei la NATO rămâne pe agenda negocierilor. Zelenski a confirmat că subiectul este discutat cu Washingtonul și aliații europeni. Franța, Italia și Marea Britanie se numără printre susținătorii acestei variante, considerată de comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, cea mai ieftină modalitate de a garanta securitatea europeană, scrie ştirileprotv.ro