Ucraina solicită Uniunii Europene un sprijin financiar de aproximativ 220 de milioane de euro pentru agricultori, în condițiile în care sectorul agricol este afectat de atacurile rusești și de secetă. Cererea Kievului a fost confirmată joi de Comisia Europeană.

Potrivit Comisiei Europene, autoritățile ucrainene au transmis deja o solicitare în care au explicat modul în care ar urma să fie utilizat sprijinul financiar, transmite digi24.ro.

Bruxellesul urmărește în special efectele bombardamentelor asupra porturilor și infrastructurii de transport, precum și consecințele acestora asupra agriculturii și economiei Ucrainei.

UE caută soluții pentru exporturile ucrainene

Comisia Europeană menține contacte cu autoritățile de la Kiev, dar și cu România și Republica Moldova, pentru a evalua situația rutelor alternative de transport prin care produsele agricole ucrainene pot ajunge pe piețele internaționale.

Oficialii europeni susțin că este necesară o evaluare mai clară a recoltei din următoarele luni, a capacității de depozitare și a situației logistice, inclusiv a rutelor prin Marea Neagră și a „coridoarelor de solidaritate”.

Bruxellesul vrea să mențină accesul Ucrainei la piețele internaționale

Comisia Europeană reafirmă angajamentul de a sprijini accesul produselor ucrainene la piețele internaționale. În același timp, Bruxellesul analizează impactul situației asupra pieței europene și posibilele măsuri de sprijin pentru Ucraina.

Produsele agricole ucrainene beneficiază în prezent de un regim comercial preferențial în Uniunea Europeană, introdus pentru a susține economia Ucrainei în timpul războiului.

Măsura a fost însă criticată de agricultorii europeni, care susțin că importurile ucrainene creează presiuni asupra piețelor agricole din statele membre.

Comisia Europeană susține că zona de liber schimb dintre UE și Ucraina oferă un cadru comercial stabil și predictibil pentru fermierii de pe ambele părți.