Letonia și Ucraina intenționează să construiască împreună o fabrică de drone în regiunea Latgale din estul Letoniei, chiar în apropierea granițelor țării cu Rusia și Belarus, a declarat premierul leton Andris Kulbergs, în timpul unei vizite la o bază militară din regiune.

Anunțul concretizează așa-numitul „Acord privind dronele”, semnat pe 9 iunie între Kulbergs și președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, în marja unui summit al țărilor baltice găzduit la Tallinn, prima întâlnire dintre cei doi lideri. Letonia este a șasea țară care se alătură cadrului de cooperare bilaterală al Ucrainei în domeniul dronelor.

În temeiul acordului, Ucraina va furniza Letoniei drone de atac, sisteme robotizate terestre și sisteme de drone navale, în timp ce Letonia va furniza Ucrainei sisteme anti-drone produse pe plan intern, scrie Defensenews.com

Detaliile esențiale – inclusiv amplasamentul exact al fabricii, acordurile de împărțire a costurilor între Riga și Kiev, precum și tipurile de drone care vor fi produse – nu au fost făcute publice. Se știe doar regiunea unde va fi ridicată fabrica.

Regiunea Latgale, unde urmează să fie construită noua fabrică de drone, este, din punct de vedere istoric, una dintre cele mai defavorizate din punct de vedere economic din Letonia. Premierul leton Kulbergs a afirmat că zona are nevoie de investiții și locuri de muncă și că guvernul său va „face tot ce este necesar” pentru a amplasa fabrica în apropierea graniței cu Rusia. Construcția ar trebui să înceapă în acest an.

Sisteme antidrone operaționalizate de Letonia

Pe lângă fabrica comună de drone, prim-ministrul leton a anunțat, de asemenea, că sistemele de apărare împotriva dronelor vor începe să funcționeze de-a lungul granițelor Letoniei cu Rusia și Belarus în lunile iulie și august, eliminând astfel, spune el, necesitatea de a mobiliza avioane de vânătoare ca răspuns la fiecare incursiune a dronelor.

„În cazul unei amenințări cu drone, nu va mai fi necesar să trimitem avioane în aer de fiecare dată, ceea ce reprezintă o soluție foarte costisitoare, dar nu cea mai bună și mai productivă”, a declarat Kulbergs.

Căderea guvernului din Letonia din cauza amenințării dronelor

Letonia, asemenea celorlalte state baltice, a fost testată în mod repetat de dronele rusești sau cele ucrainene intrate în spațiul său aerian.

În luna mai, căderea dronelor ucrainene rătăcite peste un depozit petrolier a provocat o gravă criză politică.

Criza a fost declanșată de decizia prim-ministrei Evika Silina de a-l demite pe ministrul Apărării Andris Spruds, pentru că nu a activat sistemele anti-drone suficient de repede.

Ulterior, partidul lui Spruds, aflat în coaliția de guvernare, s-a retras și a provocat căderea guvernului.