Forțele ucrainene au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică o nouă serie de atacuri asupra unor obiective aflate în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. Potrivit canalelor de monitorizare, un depozit de petrol din regiunea rusă Stavropol a fost lovit pentru a treia oară în ultimele săptămâni, iar în Crimeea și Luhansk au fost raportate explozii și întreruperi de curent în urma atacurilor cu drone.

Potrivit canalului Exilenova Plus, forțele ucrainene au atacat din nou un depozit de petrol din orașul Mikhailovsk, regiunea Stavropol, una dintre infrastructurile energetice vizate în mod repetat în ultima perioadă, transmite digi24.ro.

Este al treilea atac asupra acestui obiectiv în doar câteva săptămâni. Un atac similar fusese raportat și pe 13 iulie, când instalația a fost avariată în urma unei lovituri atribuite Ucrainei.

Explozii și pene de curent în Crimeea ocupată

Atacurile s-au extins și în peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Potrivit canalului pro-ucrainean Crimean Wind, dronele au lovit o substație electrică din orașul Ialta, provocând un incendiu și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

O altă substație electrică, situată în localitatea Mindalne, în apropiere de Sudak, a fost de asemenea lovită în timpul atacurilor.

Explozii au fost semnalate și în orașul Kerci, din estul Crimeii, iar podul care leagă peninsula de Rusia a fost închis temporar din motive de securitate.

Lovituri și în Luhansk

Locuitorii din orașul Luhansk, aflat sub ocupație rusă, au raportat mai multe explozii în cursul nopții. Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit informații oficiale privind eventualele pagube sau victime.

Strategia Ucrainei: lovirea infrastructurii militare și logistice

Kievul intensifică în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii militare, logistice și energetice din spatele frontului, susținând că acestea au rolul de a reduce capacitatea Rusiei de a susține operațiunile militare din Ucraina.

Cu doar o zi înainte, președintele Volodimir Zelenski și Statul Major al armatei ucrainene au confirmat alte lovituri asupra a două centre logistice rusești, a unui depozit de petrol și a unor ținte militare din Marea Azov și Marea Neagră.