Ucraina a atacat o navă de război rusească în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Informația a fost confirmată de Volodimir Zelenski, care a precizat că este vorba de corveta Merkury. Nava a fost scufundată cu drone maritime. Kievul susține că a lovit și o navă cargo folosită de Moscova pentru transportul armamentului.

O explozie puternică și un incendiu au izbucnit în portul Benghazi, din estul Libiei. Imaginile din satelit arată fumul ridicându-se deasupra navei, iar alte fotografii surprind corveta răsturnată, aproape în întregime sub apă. Atacul a avut loc în dimineața zilei de duminică, în apropierea unei baze navale.

Volodimir Zelenski a anunțat că operațiunea a fost realizată cu șapte drone maritime de producție ucraineană. Ținta principală a fost corveta Merkury, una dintre cele mai noi nave ale flotei rusești, intrată în serviciu în 2023. Kievul susține că a distrus și un elicopter militar aflat la bord, dar și o navă cargo, folosită pentru transportul armamentului rusesc. Autoritățile din estul Libiei au anunțat că zece membri ai echipajului, ruși și libieni, au fost răniți.

Acestea au condamnat atacul și au anunțat o anchetă comună cu Rusia. Moscova nu a oferit, deocamdată, o reacție oficială. Incidentul vine la doar o zi după ce o altă navă rusească, Sparta II, a fost lovită de drone în Golful Finlandei. Vasul, care are legături cu Ministerul rus al Apărării, a luat foc, iar cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați. Finlanda a declarat că Ucraina s-ar afla, cel mai probabil, în spatele atacului.