Uniunea Europeană continuă să intensifice presiunea economică asupra Rusiei. Ambasadorii statelor membre au ajuns la un acord politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care vizează sectorul bancar, comerțul cu petrol și navele din așa-numita „flotă din umbră”, folosită pentru a ocoli restricțiile occidentale.

Noul pachet, convenit după mai multe săptămâni de negocieri, prevede, printre altele, înghețarea pentru 12 luni a plafonului de preț al petrolului rusesc la 44 de dolari pe baril, sancționarea a încă 32 de bănci rusești, precum și includerea pe lista restricțiilor a unor firme de criptomonede și platforme implicate în comerțul cu petrol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a declarat că noile măsuri urmăresc să limiteze capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei. Totodată, pentru prima dată, sancțiunile vizează și nave care sprijină „flota din umbră” a Rusiei, scrie digi24.ro.

În urma negocierilor, Grecia a obținut o derogare care permite companiilor sale să continue transportul gazelor naturale lichefiate (GNL) rusești către state din afara Uniunii Europene, în baza unor contracte încheiate înainte de 24 februarie 2022. Derogarea va fi valabilă un an și va fi reexaminată anual.