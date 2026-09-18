Uniunea Europeană va aloca Ucrainei încă 3,3 miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete și drone. Banii ar urma să ajungă la Kiev începând cu 18 septembrie, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o discuție telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit șefei Comisiei Europene, Bruxelles-ul este pregătit să folosească și fondurile rămase în cadrul programului SAFE pentru proiecte comune în domeniul apărării cu Ucraina. Mecanismul permite statelor membre ale UE să acceseze împrumuturi în condiții preferențiale, cu un plafon total de până la 150 de miliarde de euro.

UE și Ucraina pregătesc proiecte comune de apărare

Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își propune să combine experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu tehnologiile și capacitățile industriale europene.

„Dorim să combinăm experiența de luptă și inovațiile Ucrainei cu tehnologiile și potențialul industrial european”, a declarat von der Leyen.

Printre proiectele discutate se numără dezvoltarea sistemului „Freya”, destinat interceptării rachetelor balistice. La baza proiectului ar urma să stea racheta ucraineană de interceptare FP-7.X, produsă de compania Fire Point.

În luna iunie, Fire Point a încheiat un acord cu compania germană Hensoldt pentru furnizarea de radare TRML-4D. Potrivit informațiilor prezentate despre sistem, acestea pot detecta și urmări peste 1.500 de ținte aeriene, la distanțe de până la 250 de kilometri, transmite Digi24.

Discuții despre reforme și aderarea Ucrainei la UE

În cadrul convorbirii, von der Leyen și Zelenski au discutat și despre reformele necesare pentru accesarea viitoarelor finanțări europene, precum și despre parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

Noul sprijin financiar vine în contextul în care Kievul își majorează cheltuielile pentru apărare. Pentru 2027, autoritățile ucrainene estimează cheltuieli militare de aproximativ 110 miliarde de dolari.

Totodată, potrivit proiectului de buget, Ucraina estimează că va primi anul viitor aproximativ 52,6 miliarde de dolari sub formă de sprijin internațional. Din această sumă, circa 20 de miliarde de dolari ar fi deja acoperite prin angajamentele partenerilor.

Ministrul ucrainean al Finanțelor, Serghei Marchenko, a declarat că pentru anul 2026 Kievul mai are nevoie de aproximativ 27 de miliarde de dolari pentru cheltuieli suplimentare în domeniul apărării.