Uniunea Europeană ia măsuri pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și pentru a impune restricții privind utilizarea tehnologiei digitale pentru copiii mai mari, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de CNN.

Inițiativa de a elabora norme la nivelul întregii UE vine după ce mai multe state membre au introdus deja restricții privind rețelele de socializare pentru adolescenți, în contextul unei tendințe globale de a limita accesul copiilor la ele.

Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, începând cu decembrie 2025.

„Fără rețele sociale pentru copiii sub 13 ani. Fără conturi personale pentru copiii sub 15 ani”, a declarat von der Leyen în cadrul discursului său privind starea Uniunii, ținut la Strasbourg.

UE ar urma să permită copiilor de 13 și 14 ani să dețină „mini-conturi” sub supravegherea părinților și cu funcționalități limitate, a adăugat von der Leyen. Utilizarea acestor conturi ar fi limitată la o oră pe zi.

Aceste măsuri, care vor necesita acordul celor 27 de state membre ale UE, urmează să fie detaliate joi, într-un proiect european de lege – ”EU Kids Act”, transmite hotnews.ro.

„Sunt conștientă că mulți percep puterea marilor companii din domeniul tehnologiei ca fiind copleșitoare și imposibil de contracarat. Nu sunt de acord”, a spus von der Leyen. „Europa are puterea de a acționa. Noi suntem cei care stabilim regulile, nu marile companii din domeniul tehnologiei”, a adăugat ea.