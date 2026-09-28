Uniunea Europeană le cere statelor membre să se pregătească pentru o iarnă complicată și să reducă, pe cât posibil, consumul de gaz și energie electrică. Avertismentul vine de la comisarul european pentru Energie, într-o scrisoare adresată miniștrilor Energiei din cele 27 de state membre, pe fondul problemelor de aprovizionare și al presiunii asupra prețurilor, amplificate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 70 la sută, cu circa 12 puncte procentuale mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bruxellesul încurajează statele să continue măsurile de economisire și să reducă în special consumul în orele de vârf.

Printre măsurile recomandate se numără reducerea temperaturii în clădirile publice, limitarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public care nu este necesar pe timp de noapte. Comisia Europeană consideră că un nivel de umplere de aproximativ 80 la sută ar putea fi suficient pentru securitatea energetică în această iarnă, în condițiile actuale.