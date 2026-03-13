Uniunea Europeană a calificat vineri drept ”foarte îngrijorătoare” decizia ”unilaterală” a Washingtonului de a ridica sancţiunile asupra petrolului rusesc ca urmare a creşterii masive a preţului ţiţeiului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, transmite France Presse, citată de Agerpres, scrie g4media.ro.

Această decizie ”are repercusiuni asupra securităţii europene. Presiunea economică în creştere asupra Rusiei este hotărâtoare pentru ca ea să accepte negocieri serioase” cu Ucraina, a subliniat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

”Relaxarea sancţiunilor sporeşte resursele ruse pentru a duce războiul de agresiune contra Ucrainei”, a adăugat Costa, într-o postare pe reţeaua X.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat joi o autorizare de vânzare până la 11 aprilie a petrolului rus încărcat la bordul navelor înainte de 12 martie.

Calificată drept ”măsură pe termen scurt”, această decizie este un răspuns la explozia preţului petrolului după izbucnirea războiului din Iran.

Săptămâna trecută, administraţia americană autorizase, pentru 30 de zile, livrarea petrolului rus blocat pe mare către India.

Rusia a reclamat vineri Washingtonului o ridicare mai extinsă a sancţiunilor. ”Nu este momentul pentru a relaxa sancţiunilor contra Rusiei”, a cerut, la rândul său, Comisia Europeană.

Potrivit estimărilor UE, Rusia ar fi ”obţinut 150 de milioane de dolari pe zi din reţete suplimentare provenind din vânzarea de petrol de la începerea conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce face din ea probabil principalul beneficiarul al acestui conflict”, a afirmat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.