Uniunea Europeană critică participarea ministrului rus de Finanțe, Anton Siluanov, la reuniunea G20 organizată în Statele Unite. Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat că prezența reprezentantului Moscovei este nepotrivită și că „nu este momentul pentru normalizarea” relațiilor cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute la reuniunea miniștrilor de Finanțe din G20, desfășurată la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Dombrovskis a subliniat că Uniunea Europeană nu consideră oportună revenirea Rusiei în formatul unor reuniuni internaționale de acest nivel.

Oficialul european a făcut referire și la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, afirmând că îi este dificil să poarte discuții pe teme sensibile cu reprezentanți ai unor regimuri care „poartă un război și ucid în fiecare zi civili”.

Ministrul rus, prezent la masa discuțiilor

Prezența lui Anton Siluanov la reuniunea G20 a fost una surprinzătoare. Ministrul rus s-a așezat la masa ovală alături de zeci de delegați și a avut inclusiv discuții cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, gazda reuniunii, transmite hotnews.ro.

Participarea oficialului rus are loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump încearcă o apropiere de Moscova, demers care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni ai Ucrainei.

Rusia, exclusă din fotografia de familie

În pofida participării lui Siluanov la discuții, Uniunea Europeană a reușit să obțină excluderea acestuia din tradiționala fotografie de familie a miniștrilor de Finanțe ai G20.

În cadrul reuniunii, Dombrovskis a insistat și asupra necesității creșterii sprijinului financiar pentru Ucraina. Comisarul european a declarat că a făcut presiuni asupra miniștrilor de Finanțe pentru ca aceștia să-și sporească ajutorul acordat Kievului.