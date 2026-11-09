Uniunea Europeană va avea reprezentanți la negocierile de pace privind Ucraina, programate să înceapă marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. La discuții sunt așteptați oficiali din Ucraina, Rusia și Statele Unite, iar europenii vor fi reprezentați de membri ai Comisiei Europene și ai Consiliului European, relatează Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat participarea reprezentanților europeni printr-un mesaj publicat pe platforma X. „UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”, a transmis aceasta, fără să ofere detalii despre rolul pe care îl vor avea oficialii europeni în cadrul negocierilor.

Cine va reprezenta Uniunea Europeană

Potrivit publicației Politico, din partea Comisiei Europene va participa Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, iar Consiliul European va fi reprezentat de Anna-Maria Boura, consiliera principală pentru politică externă a președintelui António Costa.

La reuniune sunt așteptați și consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, potrivit unui oficial german și unor diplomați europeni citați de publicație.

Deocamdată, nu este clar dacă reprezentanții europeni vor lua parte direct la negocieri. Un oficial german a declarat pentru Politico că formatul discuțiilor va fi stabilit pe măsură ce acestea vor avansa. Un alt oficial european a precizat că reprezentanții UE nu vor fi prezenți în sala de negocieri.

Liderii europeni nu au o poziție comună

Participarea Uniunii Europene la discuții vine în contextul unor divergențe între liderii europeni privind modul în care blocul comunitar ar trebui să fie reprezentat în negocierile cu Rusia.

Săptămâna trecută, premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, în care a criticat modificarea formatului negocierilor. Poziția sa a fost susținută de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a pledat pentru implicarea unui grup mai larg de reprezentanți europeni, inclusiv din partea instituțiilor UE.

Cum au fost reluate discuțiile privind negocierile

Reluarea negocierilor în format trilateral a fost discutată pe 21 octombrie, la Sankt Petersburg, în cadrul întrevederii dintre liderul rus Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

După întâlnire, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că Moscova este pregătită să reia consultările în a doua decadă a lunii noiembrie.

Printre subiectele care ar urma să fie abordate se numără crearea unui sistem de garanții de securitate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, transmite Politico.