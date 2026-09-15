Uniunea Europeană pregăteşte cea mai amplă intervenţie de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital: persoanele sub 15 ani ar urma să aibă acces restricţionat la reţele sociale, platforme video, chatboturi AI, şi jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters.

Măsura va face parte din viitorul EU Kids Act, care urmează să fie prezentat joi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen.

„Abordarea Uniunii ar trebui să permită minorilor să beneficieze de potenţialul uriaş al serviciilor digitale, protejându-i în acelaşi timp de abuz şi exploatare”, se arată în document.

Comisia susţine că trebuie limitat accesul companiilor tehnologice la copii, "şi nu invers". Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube şi ChatGPT, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele acestora asupra sănătăţii şi siguranţei minorilor.

Propunerea introduce niveluri diferite de acces în funcţie de vârstă. De la 15 ani, adolescenţii ar putea să-şi creeze singuri conturi.

Copiii de 13 şi 14 ani ar putea utiliza reţele sociale şi platforme video numai prin conturi introductive deschise de părinţi, cu control parental, un număr limitat de contacte şi limite stricte de timp.

Pentru copiii între 3 şi 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinţi şi ar permite accesul numai la servicii destinate copiilor şi supuse unor standarde stricte de siguranţă. Copiii sub 3 ani nu ar avea acces la aceste servicii.

Platformele vor trebui să verifice vârsta

Companiile vor fi obligate să evite mecanismele concepute pentru a crea dependenţă şi fluxurile de conţinut dăunător, să ofere copiilor modalităţi simple de raportare a materialelor periculoase şi să pună la dispoziţia părinţilor instrumente eficiente de control.

Reţelele sociale şi platformele video vor trebui să verifice vârsta la deschiderea unui cont, iar platformele de jocuri online vor face verificarea înainte ca minorii să poată descărca jocurile.

Companiile tehnologice ar urma, de asemenea, să plătească o taxă de supraveghere, din care să fie finanţate autorităţile responsabile de aplicarea şi monitorizarea noilor reguli. Multe dintre marile platforme stabilesc în prezent o vârstă minimă de 13 ani pentru crearea unui cont şi susţin că au deja măsuri pentru protejarea utilizatorilor minori.

Planul nu este însă încă lege, iar detaliile se pot modifica înaintea prezentării oficiale. Comisia Europeană va trebui să negocieze forma finală a proiectului cu cele 27 de state membre şi Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni. Von der Leyen ar putea anunţa primele detalii chiar miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, scrie news.ro.