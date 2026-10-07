O a doua persoană ar fi murit în Siberia cu simptome asociate ciumei, la doar câteva zile după decesul unei angajate a unui laborator. OMS investighează situația, iar aproape 200 de persoane se află în izolare medicală.

OMS investighează un al doilea posibil caz mortal

Organizația Mondială a Sănătății investighează informațiile privind un al doilea posibil caz de ciumă pneumonică în Siberia, după moartea unei angajate a unui laborator din Rusia, relatează The Independent.

Presa locală, citată de publicația britanică, susține că o a doua persoană ar fi murit după ce a prezentat probleme respiratorii severe. Informația privind acest al doilea deces nu a fost însă confirmată oficial.

Aproape 200 de persoane se află în prezent în izolare medicală, în contextul temerilor privind o posibilă răspândire a infecției.

O angajată a laboratorului a murit după o posibilă expunere

Darya Shipilova, în vârstă de 28 de ani, a murit pe 2 octombrie, după ce ar fi fost expusă la bacteria Yersinia pestis la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk.

Potrivit informațiilor apărute inițial, contaminarea s-ar fi produs după spargerea unei eprubete. Mai mulți epidemiologi de rang înalt au pus însă sub semnul întrebării această versiune, invocând protocoalele stricte de securitate care ar trebui respectate într-un astfel de laborator.

OMS cere Rusiei informații transparente

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut autorităților sanitare ruse să furnizeze informații transparente despre situație, astfel încât organizația să poată evalua corect riscurile pentru sănătatea publică.

Ciuma pneumonică este forma care afectează plămânii și poate fi transmisă de la o persoană la alta prin picături respiratorii, scrie mediafax.ro.