Un avion al companiei aeriene LATAM a fost lovit de fulger în timp ce zbura din Antofagasta spre Santiago, Chile. Incidentul s-a produs cu câteva minute înainte de aterizare, iar pasagerii au fost surprinși de o bubuitură puternică și de o lumină intensă care a iluminat cabina.
Potrivit presei chiliene, aeronava efectua cursa LA341. Unul dintre pasageri a surprins momentul în care fulgerul a lovit avionul, iar imaginile au fost publicate ulterior în mediul online.
Nicio persoană nu a fost rănită. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Santiago.
Compania LATAM a confirmat incidentul și a precizat că aeronava a fost verificată în conformitate cu procedurile de siguranță.
Sursă video: Biobiochile