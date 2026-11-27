Aeronava decolase joi seară din Edinburgh, dar la doar câteva minute după ce s-a ridicat de la sol s-a auzit o bubuitură puternică, iar piloții au cerut aterizarea imediată.

Avionul, un Airbus A321neo, zbura către Aeroportul Gatwick din Londra și a decolat în jurul orei locale 20:45. La scurt timp, echipajul a oprit urcarea la circa 1.500 de metri altitudine și a transmis codul internațional de urgență generală, scrie presa britanică.

Sistemele de bord au semnalat o pană la motorul stâng și temperaturi ridicate ale gazelor, iar piloții l-au oprit ca măsură de precauție, potrivit Daily Mirror.

Datele platformei FlightRadar24 arată că aeronava a făcut mai multe bucle în aer în apropierea aeroportului din Edinburgh înainte de a primi permisiunea să coboare.

Pe aeroport au fost mobilizate echipaje de poliție și pompieri, iar câteva drumuri din jur au fost închise temporar. Avionul a aterizat în siguranță după aproximativ 53 de minute de la decolare, fără ca cineva să fie rănit.

Bubuitura, auzită și de oamenii de la sol

Zgomotul puternic, descris ca o „explozie”, nu a fost auzit doar de cei aflați la bord. O cameră video montată la ușa unei locuințe din zona Livingston, aflată pe culoarul de zbor la vest de Edinburgh, a surprins bubuitura în momentul în care avionul trecea deasupra localității.

Imaginile, a căror autenticitate nu a fost confirmată oficial de autorități, au fost distribuite ulterior pe platforma X.

Ce a transmis EasyJet

Reprezentanții EasyJet au confirmat pentru Daily Mirror că zborul a revenit la Edinburgh din cauza unei „probleme tehnice”.

„Aeronava a aterizat normal și a fost întâmpinată de serviciile de urgență, conform procedurilor și strict ca măsură de precauție”, a declarat compania, care a precizat că pasagerii au fost preluați de un alt avion pentru a-și continua drumul spre Londra, relatează hotnews.ro.