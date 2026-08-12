Un avion de vânătoare F-16 al armatei Turciei s-a prăbușit, miercuri, în provincia Yalova din nord-vestul țării, conform anunțului făcut de Ministerul turc al apărării, a scris AFP.

Instituția a precizat că pilotul s-a catapultat în siguranță și că incidentul nu a produs nicio victimă.

„Un avion (de tip F-16) al Forţelor Arriene s-a prăbuşit în Yalova în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul s-a catapultat şi a supravieţuit”, a declarat ministerul, citat de News.ro.

Imaginile surprinse în zona prăbușirii arată o explozie, urmată de două coloane de fum dens, într-o zonă în care nu par să existe locuințe.

Autoritățile turce nu au precizat deocamdată dacă a fost provocată vreo pagubă materială în zona prăbușirii.

„Cauzele accidentului vor fi stabilite în urma unei anchete aprofundate”, mai scrie în comunicat.

Avionul s-a prăbușit la sud-est de Istanbul, în apropiere de Marea Marmara.

Postul turc privat NTV a scris că avionul s-a prăbușit în apropierea unei baze aeriene. Potrivit NTV, pilotul a fost spitalizat, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție.

Un avion F-16 al armatei turce s-a prăbușit și în februarie, în vestul țării. Atunci, pilotul a murit.