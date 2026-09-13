Tom Tiffany congresmen în Camera Reprezentanților din SUA și candidatul republican la funcția de guvernator al statului Wisconsin, a declarat că el și pilotul său au înotat până la mal după ce avionul în care se aflau a rămas fără propulsie și a coborât de urgență pe suprafața unui lac din centrul statului Wisconsin, suferind răni ușoare, transmite Reuters.

„În timp ce ne întorceam acasă de la Cina de Ziua lui Lincoln din comitatul La Crosse, în această seară, avionul în care mă aflam a rămas fără propulsie pe măsură ce ne apropiam de Aeroportul Wausau Downtown. Pilotul a efectuat o amerizare de urgență pe apă în Lacul Wausau”, a scris el pe X în primele ore ale zilei de duminică, folosind termenul „amerizare”, utilizat în aeronautică pentru cazurile în care un avion face o astfel de manevră pe suprafața unei ape, indiferent că este vorba de o mare, ocean sau un lac.

„După amerizare, am sunat la 911. Pe măsură ce avionul începea să se scufunde, am ieșit din aeronavă și am înotat până într-o zonă cu apă puțin adâncă, unde am așteptat până când echipajele de urgență au ajuns la noi cu barca”, a povestit congresmenul.

„Ne-au scos în siguranță din apă și ne-au transportat la Spitalul Aspirus Wausau, unde am primit îngrijiri medicale excelente. Din fericire, atât pilotul, cât și eu am suferit doar răni ușoare”, a adăugat Tiffany.

Tiffany, care a fost susținut de președintele SUA, Donald Trump, reprezintă cel de-a șapte circumscripție parlamentară din Wisconsin și a câștigat nominalizarea republicană în luna august. El urmează să se confrunte cu candidatul democrat David Crowley, directorul executiv al comitatului Milwaukee, în cadrul alegerilor pentru guvernator din 3 noiembrie.

Crowley a declarat că este ușurat că nimeni nu a fost rănit grav.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nici congresmanul Tiffany, nici altcineva nu a fost rănit în acest incident îngrozitor, care ar fi putut fi o tragedie dacă nu ar fi fost eroismul pilotului”, a spus el, scrie hotnews.ro