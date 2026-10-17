Un băiat de 16 ani și un bărbat de 80 de ani au murit în urma prăbușirii unui avion ușor în apropierea lacului Loch Lomond, Scoția.

Serviciile de urgență au fost chemate la locul accidentului, în apropiere de Drymen, în Stirling, vineri, în jurul orei 16:45, scrie BBC.

Băiatul și bărbatul au fost declarați decedați, iar rudele lor au fost informate, a declarat poliția.

Două persoane au murit în urma accidentului aviatic

Aeronava Piper Tomahawk II este înregistrată pe numele companiei Leading Edge Flight Training din Renfrew, conform registrului aeronavelor al Autorității Aviației Civile.

Aceasta a decolat de la Aeroportul din Glasgow vineri după-amiază, la ora 16:17. A încetat să mai transmită semnale la ora 16:37, la câteva mile nord-est de Drymen, în Stirling.

Anterior, avionul decolase de pe Aeroportul Cumbernauld vineri dimineață, la ora 11:46, după care a zburat 15 minute până la Aeroportul din Glasgow.

A rămas acolo până în jurul orei 13:00, apoi a efectuat un zbor de două ore spre nord-est, către Newport on Tay, înainte de a se întoarce și a se îndrepta din nou spre Glasgow.

A staționat la sol pe aeroport puțin peste o oră, înainte de a decola din nou și de a-și începe zborul final.

Gavin Birch-Williams, directorul general al Aeroportului din Glasgow, a declarat: „Suntem la curent cu un incident în care a fost implicat un avion ușor care a plecat de la Aeroportul din Glasgow. Este un eveniment profund tragic, iar gândurile și condoleanțele sincere ale tuturor celor de la Aeroportul din Glasgow se îndreaptă către prietenii și familiile afectate.”

Colin Cameron, un locuitor din Drymen, a declarat pentru BBC Scotland News că și-a dat seama că a avut loc un incident major datorită activității intense a serviciilor de urgență.

El a spus că a văzut poliție, ambulanțe, o unitate specializată în incidente grave și autospeciale de pompieri, precum și două elicoptere.

Abia sâmbătă dimineață a aflat că a fost vorba de prăbușirea unui avion ușor, eveniment pe care l-a descris ca fiind „îngrozitor”, scrie știrileprotv.ro.