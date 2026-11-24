Unul dintre cei mai mari brazi de Crăciun din lume a fost aprins aseară la Dortmund, în Germania. Are 45 de metri înălțime, este alcătuit din aproximativ 1200 de molizi și strălucește cu 138 de mii de lumini LED. Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a urmări momentul inaugurării, care marchează începutul sărbătorilor de iarnă.

Bradul uriaș a fost iluminat aseara de primarul orașului Dortmund, în aplauzele mulțimii adunate în piața Hansaplatz. Bradul este o adevărată construcție, realizată din aproximativ 1.200 de molizi plantați special pentru acest proiect în regiunea Sauerland. Târgul de Crăciun din Dortmund are peste 250 de căsuțe și se desfășoară în zece zone ale orașului. Vizitatorii îl pot admira până pe 30 decembrie. Mai multe orașe europene au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Luni, 23 noiembrie, și-au deschis porțile târguri de Crăciun din Germania și Franța, printre care cele din Frankfurt, Berlin, Augsburg și Colmar.

Anul acesta, târgul din Frankfurt are 250 de căsuțe și se așteaptă să atragă până la două milioane și jumătate de vizitatori.Evenimentul va putea fi vizitat până pe 22 decembrie.Cu o zi mai devreme, Parisul a aprins milioanele de luminițe de pe Champs-Élysées, marcând începutul sezonului festiv.

Instalațiile cu aproximativ două milioane de LED-uri vor putea fi admirate până la începutul lunii ianuarie. Tot la Paris a revenit, după zece ani de pauză, târgul de Crăciun, cu aproximativ 200 de căsuțe.