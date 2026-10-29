Ministerul Afacerilor Externe din România a anunţat joi, că un cetăţean român a fost rănit în accidentul feroviar din Spania, în care au fost implicate două trenuri.

Potrivit sursei citate, bărbatul a confirmat că a fost rănit şi că a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost internat. În cursul zilei de joi, românul va fi supus unor investigaţii medicale suplimentare, potrivit News.ro.

MAE informează, cu privire la accidentul feroviar grav din provincia spaniolă Toledo, că în după-amiaza de 28 octombrie 2026, consulul României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat, în regim de urgenţă, la locul accidentului, pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor decedate şi rănite.

De asemenea, MAE precizează că echipa oficiului consular de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid, pentru sprijin în gestionarea activităţii pe perioada crizei.

Ce au transmis oficialii

„Totodată, ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanţii oficiului consular şi pe baza informaţiilor incluse în listele persoanelor care achiziţionaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetăţean român. Oficiul consular a contactat cetăţeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, precizează MAE.

Potrivit aceleiaşi surse, până la acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

Reprezentanţii Consulatului României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţa necesară, conform competenţelor, dacă situaţia o va impune.

Cel puțin 69 de persoane au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri în Spania, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Nu este primul accident feroviar grav din Spania. Pe 18 ianuarie, 46 de persoane au murit, iar alte 170 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat în sudul Spaniei. O anchetă a constatat atunci că o fisură în șina de cale ferată ar fi apărut înainte de producerea accidentului.

Sunt sau nu moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Spania? Precizările MAE de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat ieri că, până în prezent, Ambasada țării noastre la Madrid nu a primit solicitări de asistență consulară în urma gravului accident feroviar produs în apropierea localității Urda, provincia Toledo, Spania.

Potrivit MAE, misiunea diplomatică este în contact cu autoritățile spaniole competente pentru a verifica dacă printre persoanele afectate de accident se numără cetățeni ai Republicii Moldova.

Operațiunile de salvare și acordare a asistenței medicale sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă să gestioneze situația de la fața locului.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.

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