Un consilier local din Olanda, Tom de Nooijer, care ocupă funcția de viceprimar în municipiul Oldebroek, a fost fotografiat în regiunea transnistreană ținând în mâini o armă de tip Kalașnikov și având în spate drapelul regiunii separatiste. Informația a fost relatată de publicația olandeză De Volkskrant. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Biroul politici de reintegrare au calificat imaginile drept „absolut inacceptabile”, subliniind că acestea afișează simboluri separatiste și promovează propaganda războiului.

Potrivit publicației, fotografia ar fi fost realizată în această vară, în regiunea transnistreană. În imagine, De Nooijer apare purtând un tricou al clubului de fotbal Sheriff Tiraspol și o șapcă de tip militar. În spatele său se află drapelul Transnistriei, precum și un steag al clubului sportiv Dinamo Moscova.

Reacția Chișinăului

Biroul politici de reintegrare de la Chișinău a declarat că este „absolut inacceptabilă” difuzarea publică a unor imagini care afișează simboluri separatiste și, în opinia instituției, promovează propaganda războiului.

Biroul a precizat că deplasările private ale cetățenilor străini în regiunea transnistreană nu sunt supuse mecanismului de notificare prealabilă și că nu a fost informat despre vizita menționată.

Totodată, instituția a subliniat necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a îndemnat persoana vizată să ofere explicații publice și să reafirme sprijinul pentru caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova.

Reacții în Olanda

Fotografiile au provocat reacții în politica locală din Oldebroek, unde De Nooijer deține funcția de viceprimar.

Reprezentantul fracțiunii ChristenUnie din consiliul local a calificat imaginile drept „șocante”, subliniind că, deși este vorba despre o călătorie privată, există anumite limite în ceea ce privește comportamentul unui demnitar.

Și reprezentanții opoziției locale au cerut explicații. Frank van ’t Ende, liderul grupului Sociaal en Duurzaam Oldebroek, a declarat că situația este cel puțin „extrem de nefericită”, în condițiile în care municipiul găzduiește și refugiați ucraineni.

„Aceștia trebuie să se simtă în siguranță aici”, a spus acesta, potrivit relatării presei olandeze.

De Nooijer: „Este o călătorie privată”

Contactat de De Volkskrant, Tom de Nooijer a răspuns în scris că deplasarea în regiunea transnistreană a fost una privată și că nu dorește să ofere alte detalii.

„Este vorba despre o călătorie privată. De aceea, nu fac alte declarații despre aceasta”, a transmis oficialul olandez, potrivit publicației.

Ulterior, imaginile de pe Instagram la care face referire De Volkskrant au fost șterse.

De Nooijer nu este o figură necunoscută în politica olandeză. El a fost prezentator al postului Ongehoord Nederland și, în luna martie, partidul Christelijk Verbond Oldebroek, pe care îl conduce, a devenit cea mai mare formațiune din consiliul local, obținând șapte dintre cele 19 mandate.