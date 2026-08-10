Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a zguduit Columbia, luni, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Cutremurul a provocat pagube materiale și a lăsat mai mulți răniți în orașul Quibdó, capitala cea mai apropiată de epicentru.

Tatiana Demian
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Magnitudinea cutremurului, revizuită la 7.4

Guvernatorul provinciei vecine Risaralda, Juan Diego Patino, a declarat pentru postul local Blu Radio că au existat „pagube grave la unele clădiri” din Pereira, capitala provinciei.

„Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”, a spus el, transmite Mediafax.ro.

Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a precizat că adâncimea acestuia a fost de 96 km (60 mile), în loc de 79 km, așa cum fusese raportat inițial de autorități.

Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a declarat că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube. Primarul din Bogotá, Carlos Galan, a declarat pe X că nu s-au înregistrat pagube majore în capitală.

Martorii Reuters din statul Tachira, situat la granița cu Venezuela, și din orașul Barquisimeto, din centrul-vestul țării, au raportat că seismul a fost resimțit și acolo. Venezuela a fost lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare, care au provocat moartea a peste 6.000 de persoane, în special pe coastă, în apropierea capitalei, Caracas.

Știrea inițială

„Tocmai am trecut printr-un cutremur major în departamentul Chocó. Suntem îngrijorați de eventualele replici. Deși epicentrul a fost în apropiere de San José del Palmar, există răniți și pagube semnificative la clădiri în capitala Quibdó. Efectuăm deja o evaluare a pagubelor și vom publica în scurt timp primul raport oficial”, a declarat guvernatoarea Nubia Carolina Córdoba-Curi pe X.

Potrivit Reuters, Unitatea Națională pentru Managementul Riscului de Dezastre (UNGRD) a anunțat că seismul produs la ora 7:34 a avut magnitudinea 6,6 și s-a produs la o adâncime de 79 de kilometri. Instituția a precizat că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube.

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