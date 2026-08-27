Un diplomat român a fost declarat persoană non grata de Rusia. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocat la Ministerul rus de Externe și a primit nota oficială privind decizia. Măsura este un răspuns la decizia Bucureștiului de a expulza, în urmă cu o lună, un diplomat rus, pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc. Atunci, armata română a doborât trei drone rusești care au pătruns neautorizat pe teritoriul național.

Tensiunile dintre București și Moscova s-au amplificat încă din luna mai. Atunci, o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane. În urma incidentului, România a declarat persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța și a decis închiderea Consulatului rus din oraș.