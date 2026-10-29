Trei oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți după ce un elicopter militar s-a prăbușit în nord-estul Bosniei și Herțegovinei. La bordul aeronavei se aflau 15 persoane, iar accidentul s-a produs în timpul unei operațiuni de rutină a Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR).

Potrivit comandamentului EUFOR de la Sarajevo, accidentul a avut loc în zona orașului Brcko. Aeronava s-a prăbușit în jurul orei locale 16:00, în localitatea Gorice. Răniții au fost transportați la spital, potrivit televiziunii publice Federalna.

Niciun civil nu a fost rănit, iar infrastructura civilă nu a fost afectată, au precizat reprezentanții EUFOR.

Potrivit portalului local Klix.ba, elicopterul prăbușit era un model ICH-47F Chinook, aparținând armatei italiene. Publicația scrie că toate victimele ar fi de naționalitate italiană. Informațiile nu au fost confirmate imediat de reprezentanții EUFOR.

Martorii oculari au declarat pentru presa locală că elicopterul a început să se învârtească în aer înainte de a se prăbuși. Imaginile publicate de presa din regiune arată aeronava complet distrusă.

Primarul orașului Brcko, Sinisa Milic, a confirmat bilanțul victimelor pentru postul de televiziune RTRS din Republika Srpska.

EUFOR a anunțat că va desfășura o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului și că va oferi informații suplimentare după clarificarea faptelor.

Forța Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, cunoscută oficial drept operațiunea Althea, are misiunea de a supraveghea aplicarea prevederilor militare ale Acordului de la Dayton din 1995, care a pus capăt războiului din Bosnia. Misiunea are desfășurați în țară câteva sute de militari, transmite Digi24.