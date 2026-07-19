Un feribot care transporta 116 pasageri s-a scufundat în largul coastelor Guyanei, iar autorităţile au anunţat că opt persoane au fost salvate până în prezent, transmite BBC.

Nava MV Barima s-a răsturnat în apropierea zonei Iron Punt, în timpul cursei dintre Georgetown şi Port Kaituma.

Autorităţile au primit un apel de urgenţă la ora 23:01, ora locală, declanşând imediat o amplă operaţiune de căutare şi salvare la care participă ambarcaţiuni ale statului şi nave private, a anunţat ministrul Lucrărilor Publice, Juan Edghill, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, scrie news.ro.

Situaţia operaţiunii este în continuare neclară, iar autorităţile nu au precizat câte persoane au fost localizate şi nici dacă există speranţe de a-i salva pe toţi cei aflaţi la bord.

Potrivit datelor publice despre navă, MV Barima a fost construit în 1939, are o lungime de aproximativ 40 de metri şi era echipat cu 250 de veste de salvare, două ambarcaţiuni rigide de salvare şi şase plute gonflabile.

Răspunsul guvernului la această situaţie este coordonat de premierul Mark Phillips, în timp ce operaţiunile de căutare şi salvare continuă.