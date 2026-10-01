Trei pasageri — un instalator, un stomatolog și un pilot aflat în timpul liber — au salvat 174 de vieți după ce au imobilizat copilotul care încerca să prăbușească un avion FlyDubai. Suspectul a fost arestat în Arabia Saudită. Întrebarea care îi macină acum pe anchetatori este de ce un pilot a încercat să prăbușească un avion plin cu pasageri, în drum spre Tel Aviv. Este verificată inclusiv ipoteza unui atac terorist.

Yaniv Hayun (IANIV HAIUN) este pasagerul care a intrat în cabina de pilotaj și l-a imobilizat pe copilot în timp ar fi încercat să prăbușească avionul. De profesie instalator, fără experiență în domeniul avia, a reușit să redreseze avionul aflat deja în picaj. El a fost primit aseară de autoritățile israeliene, fiind felicitat pentru curaj.

Yaniv HAYUN, PASAGER: „A început mai întâi, l-am scos pe atacator din cabină. După ce l-am scos, am preluat controlul avionului. Am tras puțin de comenzile avionului și am reușit să-l redresez.”

Hayun i-a povestit premierului Netanyahu cum a intrat în cabina de pilotaj, l-a prins pe atacator și l-a tras de la comenzile avionului. Apoi s-a întors la manșă și a încercat să stabilizeze aeronava, după ce aceasta a început să piardă rapid din altitudine.

„-L-am prins pe atacator, ca într-o strânsoare de gât, și l-am tras mai întâi afară. Apoi am început să trag de comenzile avionului. Pur și simplu am tras de ele, înapoi.

-Ai luat și ai tras așa?

-Da, văd că avem parte de o adevărată reconstituire a celor întâmplate, domnule prim-ministru.”

Netanyahu l-a numit erou și pe căpitanul indian, cel care fusese înjunghiat de copilot. Potrivit noilor informații, deși era grav rănit și pierdea sânge, pilotul a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj. Gestul său le-a permis pasagerilor să intre și să-l imobilizeze pe agresor.

Benjamin NETANYAHU, PRIM-MINITRUL ISRAELULUI: „Acest om încerca să blocheze comenzile dintre cele două scaune ale piloților. Nu stătea pe scaunul pilotului încercând să stabilizeze avionul. Încerca să blocheze comenzile.”

Căpitanul înjunghiat este în continuare internat într-un spital din Arabia Saudită. Ambasada Indiei spune că starea lui este stabilă și că primește tratamentul necesar. Pilotul a suferit răni grave în urma atacului, iar un medic stomatolog aflat printre pasageri i-a acordat primul ajutor până la aterizare. Între timp, Israelul cere să participe la audierea copilotului omanez, reținut în Arabia Saudită.

Benjamin NETANYAHU, PRIM-MINITRUL ISRAELULUI: „Am avut indicii că Iranul și, în special, grupările sale proxy intenționau să intensifice atacurile teroriste împotriva Israelului și a cetățenilor israelieni aflați în străinătate. Dar cred că este prea devreme să spunem dacă a existat o colaborare cu Iranul în acest caz. Cred că vom afla. Nu va dura mult.”

Incidentul a provocat întrebări despre modul în care sunt verificați membrii echipajelor și despre cum un copilot de origine omaneză a ajuns să opereze un zbor cu destinația Israel. Iar compania Flydubai a luat o decizie radicală. A suspendat toate zborurile spre și dinspre Israel până la finalizarea investigației și le cere tuturor să evite speculațiile înainte ca autoritățile să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Cazul a avut loc ieri, la aproximativ două ore și jumătate după decolarea din Dubai. La bordul avionului se aflau 174 de oameni. Copilotul l-ar fi atacat pe comandant și ar fi provocat o coborâre bruscă a aeronavei, care a pierdut aproximativ 5.000 de metri într-un timp foarte scurt.