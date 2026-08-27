O mașină în care se afla un militar rus a explodat în Sankt Petersburg, iar bărbatul a murit pe loc. Soția acestuia, care se afla în autoturism, a fost grav rănită și transportată la spital. Explozia s-a produs în timp ce cei doi plecau de acasă. Presa rusă scrie că militarul ar fi avut gradul de locotenent-colonel. Deocamdată, nu se știe care a fost cauza exploziei și nici cine s-ar afla în spatele operațiunii.

Explozia s-a produs în jurul orei zece, la scurt timp după ce șoferul a pornit motorul și a început să se deplaseze. Mașina a explodat în apropierea unui magazin, iar în imaginile apărute pe rețelele sociale se văd bucăți din autoturism împrăștiate pe carosabil, mașini avariate și mai multe echipaje ale serviciilor de urgență.

La volan se afla, potrivit presei ruse, un militar în grad de locotenent-colonel. El a murit la fața locului, iar soția sa a fost dusă în stare gravă la spital. Mai multe surse susțin că ambii au suferit răni extrem de grave în urma exploziei. Identitatea militarului nu a fost anunțată oficial.

În primele informații apărute după deflagrație, publicația rusă Fontanka, un site de știri din Sankt Petersburg, a scris că în mașină ar fi fost activat un dispozitiv exploziv improvizat. Aceeași versiune a fost preluată de mai multe publicații ruse, însă fără o confirmare oficială. Ulterior, o altă versiune a apărut în presa rusă este că explozia ar fi fost provocată de instalația de gaz a autoturismului. Prin urmare, cauza deflagrației rămâne deocamdată neclară, iar serviciile operative continuă să stabilească circumstanțele incidentului.