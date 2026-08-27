Un cetățean moldovean ar fi încercat să scoată din Belarus o femeie, ascunzând-o într-o saltea gonflabilă. Bărbatul se îndrepta spre Germania, însă mașina sa le-a trezit suspiciuni vameșilor belaruși. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe nu ne-au confirmat deocamdată informația.

Automobilul a fost supus unei scanări, iar imaginile au scos la iveală o persoană ascunsă în interiorul saltelei. Astfel, autoritățile au descoperit femeia care încerca să treacă frontiera în acest mod neobișnuit, scrie NEXTA pe pagina de Telegram.

Cei doi le-au explicat vameșilor că au recurs la această metodă deoarece femeia nu avea pașaport pentru călătorii în străinătate.

Sursă video: NEXTA Live