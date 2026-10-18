Violență și confruntări cu poliția în Franța în timpul unor noi proteste. Cel puțin 800 de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța creșterea costului vieții, inegalitățile sociale și problemele din educație și serviciile publice. Manifestațiile au degenerat rapid. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști, au incendiat mașini și clădiri și au vandalizat magazine, bănci și restaurante. În mai multe orașe au avut loc jafuri, iar o primărie, monument istoric, a fost distrusă. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Cel puțin 1800 de persoane au fost arestate, iar 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți. A fost raportat și primul deces, un manifestant a murit în urma unui stop cardiac. Președintele Emmanuel Macron urmează să se adreseze națiunii în această seară.

Strigăte, gaze lacrimogene și străzi transformate în scene ale unor confruntări violente. În Franța, protestele au degenerat în violențe, iar polițiștii și jandarmii încearcă să țină situația sub control.

La Paris, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene în Piața Republicii pentru a împiedica manifestanții să urce pe monument și să arboreze pancarte și steaguri.

În alte zone, protestatarii au incendiat mașini, au spart vitrine și au intrat în magazine, de unde au luat bunuri. În timp ce poliția încerca să disperseze mulțimea, confruntările s-au extins și în alte orașe.

La Limoges, focul a cuprins primăria istorică. Flăcările au înghițit acoperișul, iar turnul-clopotniță, înalt de 43 de metri, s-a prăbușit. Clădirea, construită în secolul al XIX-lea, a fost grav avariată.

Scene similare de vandalism și jafuri au fost surprinse la Marsilia, Lyon și Bordeaux, unde au fost atacate magazine și clădiri publice.

În spatele acestor scene se află săptămâni de nemulțumiri. Protestele au pornit de la elevii din Saint-Denis, o suburbie a Parisului, care au reclamat lipsa profesorilor și condițiile precare din școli. Mișcarea s-a extins apoi la nivel național, pe fondul scumpirilor, al inegalităților sociale și al nemulțumirilor față de reducerea cheltuielilor publice. Președintele Emmanuel Macron a făcut un apel public.

Emmanuel MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI: „Problemele apar când demonstrațiile sunt haotice și infiltrate de indivizi veniți anume pentru a provoca stricăciuni și a incita la violențe. Acest lucru e inacceptabil. Lansez așadar un apel la calm și respect, care merg mână la mână cu dreptul de a protesta.”

Guvernul îl acuză pe partidul de extremă stângă Franța Nesupusă că a contribuit la escaladarea tensiunilor, în timp ce liderul extremei drepte vorbește despre zile de haos. Aproape o mie de polițiști au fost răniți de la începutul manifestațiilor, dar și forțele de ordine sunt criticate pentru intervențiile brutale după mai multe incidente, soldate cu răni grave.

Mișcarea are loc într-un moment dificil pentru Franța. După două mandate, președintele Emmanuel Macron lasă în urmă un electorat mai dezbinat ca niciodată. Guvernul se confruntă cu o criză majoră a datoriei publice, în timp ce încearcă să adopte într-un parlament fără majoritate un buget care conține măsuri de austeritate. Situația a dus costurile împrumuturilor la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.